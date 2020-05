Napoli, un Gallo per l’estate: affondo per Belotti

Il Napoli sarà sicuramente uno dei club maggiormente attivi nella prossima sessione di calciomercato. Gli azzurri si sono mossi con largo anticipo bloccando il centrale del Verona, Rrahmani, e il centravanti della Spal, Andrea Petagna. Inoltre, a gennaio ha fatto investimenti importanti acquistando Demme dal Lipsia, Lobotka dal Celta Vigo e Politano dall’Inter. In uscita ci saranno delle cessioni per sistemare il bilancio, anche alla luce della probabile mancata qualificazione in Champions League. Aurelio De Laurentiis, però, proverà a chiudere la campagna acquisti con l’arrivo di un numero nove importante, che possa garantire almeno venti gol in campionato, alla luce anche del possibile addio di Arkadiusz Milik, il cui contratto scade a giugno 2021.

Assalto a Belotti – Un obiettivo che era stato già inseguito e sfiorato lo scorso anno con Mauro Icardi. Il nome caldo, per luglio, sarebbe quello di Andrea Belotti, pronto a lasciare il Torino. I granata, infatti, hanno deluso le aspettative e la mancata qualificazione in Europa comporterà un inevitabile ridimensionamento. Il Napoli è pronto all’affondo decisivo, puntando sul classe 1993, che potrebbe fare il salto nel grande calcio che conta con la maglia azzurra. Azzurro nel destino visto che, poi, nell’estate del 2021 il Gallo sarà protagonista con la maglia della Nazionale agli Europei. La valutazione resta importante, intorno ai 50 milioni di euro, nonostante la crisi che ha colpito anche il mondo del calcio. I partenopei sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Andrea Petagna più un conguaglio da 25 milioni di euro.