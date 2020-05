Adrien Rabiot e la Juventus. Un binomio germogliato nella calda estate 2019 e già destinato a interrompersi, senza dare la possibilità al centrocampista transalpino di lasciare il segno come tanti suoi illustri connazionali hanno fatto e stanno facendo nella storia della “Vecchia Signora”? Parrebbe proprio di sì, con i campioni d’Italia che, a detta di alcune indiscrezioni riportate dai principali quotidiani sportivi nazionali, non sarebbero intenzionati a concedere ulteriore fiducia al ragazzo prelevato gratuitamente dal PSG. Non ha inciso come avrebbe dovuto, Rabiot: spesso avulso dalla manovra zebrata, gestione compassata del pallone, pochi spunti personali e scarsa cattiveria negli ultimi 25-30 metri di campo. La prossima finestra di mercato potrebbe dunque vedere il francese accasarsi altrove…

Juve, addio a Rabiot? Le parole di Luciano Moggi

Sulla questione è intervenuto anche l’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, nel corso della sua apparizione in diretta YouTube su “Juventibus”. “Personalmente credo che Rabiot, in mano ad un altro allenatore potrebbe avere un rendimento diverso da quello fatto registrare in questi suoi primi mesi torinesi – ha commentato –. Ha qualità agonistica e va bene preso a parametro zero, ma non gli devi dare lo stipendio che gli è stato dato. Non ha una sua collocazione in questa squadra“. Insomma, la questione è chiara: Adrien Rabiot e le idee tattiche di Maurizio Sarri non possono coesistere. Chi sacrificherà il club? La risposta, ad oggi, sembra piuttosto scontata…