Rabiot resta in Francia: sarà addio alla Juve?

Adrien Rabiot è l’unico straniero, insime a Gonzalo Higuain, a non essere tornato a Torino come disposto dalla Juventus in vista della ripresa degli allenamenti. Il francese è rimasto in Costa Azzurra dove sta soggiornando sin dal momento in cui è stato bloccato il campionato e non si hanno ancora notizie certe circa un suo rientro alla casa base. L’atteggiamento dell’ex PSG potrebbe innervosire la società bianconera che ha investito tanto in estate per averlo con sè e si aspettava sicuramente un rendimento migliore da parte sua. In estate Paratici potrebbe trovarsi a trattare con la madre del ragazzo, Veronique, la quale sembra già orientata a cercargli una nuova sistemazione.

Rabiot sempre più lontano dalla Juventus: lo cercano in Premier

Il rapporto tra Adtrien Rabiot e la Juventus potrebbe essere già giunto a un punto di rottura dopo appena un anno. Il talentino francese è arrivato a Torino la scorsa estate dopo un lungo corteggiamento che l’ha visto rinunciare alle lusinghe del Barcellona pur di abbracciare i colori bianconeri. Non che la Juventus si sia risparmiata per avere Rabiot nella sua rosa. Paratici ha offerto al ragazzo un ingaggio da 7 milioni all’anno cui ha aggiunto una cospicua parte di commissioni, circa 12 milioni, da corrispondere alla madre Veronique. Sin dall’inizio, in realtà, il ragazzo ha trovato non poche difficoltà nell’ambientarsi a Torino. Sarri non gli ha concesso fiducia immediata e, soprattutto durante i primi mesi, il centrocampista è apparso in affanno nei meccanismi di gioco bianconeri.

Solo dopo la sosta il classe ’95 aveva iniziato realmente a “carburare” tanto da insidiare Blaise Matuidi nel ruolo di titolare all’interno della mediana juventina. Lo score continua comunque a recitare zero gol in 17 presenze complessive ed un talento che si è riassunto in poche giocate e continua a manifestarsi a sprazzi. Nei mesi scorsi, la madre di Rabiot, aveva già manifestato i primi segnali di malumore rivendicando maggior spazio per il figlio e ricordando come questi avesse rifiutato altre offerte pur di mettersi in gioco nella nostra Serie A. Proprio Veronique potrebbe ora salire nuovamente in cattedra e cercare una nuova sistemazione per il figlio in vista della prossima stagione.Secondo Tuttosport il francese avrebbe estimatori soprattutto in Premier League, con l’Everton di Ancelotti in prima fila per procedere al suo acquisto. Proprio l’allenatore di Reggiolo ebbe la possibilità di allenarlo ai tempi del PSG facendolo risaltare come uno dei migliori talenti della Ligue 1. Paratici, a questo punto, è chiamato a fare delle valutazioni: Rabiot ha 25 anni e, nonostante un inizio difficile, ha dato timidi segnali di ripresa nell’ultimo periodo prima dello stop del campionato. La Juventus potrebbe decidere di rinnovargli la fiducia e attendere almeno un altro anno per prendere una decisione definitiva. Dall’altra parte c’è il fatto che, cedendolo, la squadra incasserebbe una lauta plusvalenza avendo preso il giocatore a parametro zero. Si sa inoltre quanto in certi casi la volontà del ragazzo venga presa in attenta considerazione. Se il francese esprimerà la volontà di andarsene non verrà ostacolato in alcun modo. A fronte di un’offerta congrua la Juve lo lascerà partire e si metterà alla ricerca di un nuovo profilo che sia in grado di sostituirlo.