Timo Werner, Rangnick delinea il suo futuro

Timo Werner è uno degli attaccanti più appetiti del mercato internazionale. Esploso con la maglia del Lipsia, l’attaccante si è definitivamente consacrato durante questa stagione nella quale ha messo a segno 21 gol in 25 presenze. Normale che su di lui si siano accesi i fari di molte big europee tra cui spiccano i nomi di alcune italiane come Napoli e Juventus: ma dove finirà il tedesco? Chi potrebbe meglio consigliarlo se non Ralph Rangnick, (anche lui in odore di Milan), attuale Direttore Sportivo del gruppo Red Bull. Il dirigente ha parlato, ai microfoni della Bild. proprio del futuro del proprio pupillo.

Timo Werner, Rangnick è sicuro: “Ecco dove dovrebbe giocare”

Timo Werner dovrebbe accettare la corte del Liverpool. Ne è sicuro Ralph Rangnick che, ai microfoni della Bild, ha parlato del futuro del proprio “pupillo” indicato da tutti come uno degli attaccanti rivelazione di questa stagione:

“Werner ha bisogno di una squadra che non faccia troppo possesso palla – ha dichiarato Rangnick al giornale tedesco – I suoi punti di forza sono i movimenti rapidi e il tiro potente. Credo che il Liverpool sarebbe la squadra ideale per lui in quanto pratica un calcio molto simile al nostro. Ovviamente mi auspico che rimanga qui con noi”.

Dichiarazioni che suaìonano come un consiglio verso un ragazzo il quale, la prossima estate, dovrà ovviamente prendere una decisione. In tanti farebbero carte false per averlo in squadra ma la scelta finale spetterà proprio allo stesso Werner.