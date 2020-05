Torino, asse con Raiola: pronto a portare due grandi colpi

Il Torino sta lavorando in vista della prossima stagione. L’obiettivo sarà quello di tornare in lotta per un piazzamento europeo, cosa che ci si aspettava potesse fare già quest’anno. L’annata, però, è stata disastrosa, tanto da portare all’esonero di Walter Mazzarri e all’arrivo di Moreno Longo. Con il nuovo allenatore, tra l’altro, le cose non sono migliorate tanto che la squadra si ritrova ora a soli due punti dalla zona retrocessione e dal terzultimo posto, attualmente occupato dal Lecce. Il patron, Urbano Cairo, ha fatto investimenti importanti negli ultimi anni e sembra pronto a fare lo stesso anche la prossima estate proprio per cercare il riscatto.

Asse con Raiola – Il Torino è pronto ad instaurare un vero e proprio asse di mercato con il noto agente, Mino Raiola. Sono almeno tre i nomi sul piatto dei granata. Uno in uscita e riguarda Armando Izzo, che piace molto all’Inter, pronta ad intavolare una trattativa che vedrebbe l’arrivo all’ombra della Mole di Roberto Gagliardini. In entrata, invece, sono due i nomi che il procuratore potrebbe portare al Toro nella prossima stagione e che farebbero fare il salto di qualità. Uno è Giacomo Bonaventura, in scadenza di contratto con il Milan, che rappresenterebbe un jolly essendo in grado di giocare in tutti i ruoli sia a centrocampo che sul fronte offensivo. L’altro, invece, è Mohamed Fares, che con la Spal stava facendo tanto bene prima dell’infortunio al ginocchio. Il suo arrivo rinforzerebbe l’out sinistro.