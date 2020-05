Torino, destino segnato: a fine stagione dirà addio

In casa Torino ci si prepara a ripartire dopo i test effettuati negli scorsi giorni. Gli allenamenti di gruppo dovrebbero riprendere il 18 maggio, con i granata che non potranno permettersi passi falsi nel momento in cui ricomincerà il campionato di Serie A. Al momento dello stop forzato, infatti, la squadra di Moreno Longo aveva solo due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Una situazione delicata, dalla quale potrebbe dipendere anche il futuro del club di Urbano Cairo che, nonostante l’incertezza, sta provando a programmare anche la prossima stagione.

Addio a fine stagione – Torino che sembrerebbe avere le idee chiare in uscita. I granata, infatti, a prescindere da come finirà questa stagione, avrebbero già deciso di cambiare guida tecnica. Parrebbe scontato, quindi, l’addio di Moreno Longo, che sulla panchina del Toro non ha fatto benissimo, collezionando tre sconfitte consecutive. Tanti i nomi fatti nelle ultime settimane per prendere il suo posto ma in pole position sembra esserci Leonardo Semplici, anche su spinta del nuovo direttore sportivo, Vagnati, proveniente anche lui dalla Spal. Sembra difficile, invece, pensare ad uno tra Marco Giampaolo e Stefano Pioli, viste le richieste esose dei due allenatori, che pretenderebbero anche una rosa altamente competitiva, cosa che Cairo vorrebbe fare ma non senza sacrificare almeno un big sul mercato. Il giocatore che potrebbe dire addio è Armando Izzo, su cui c’è il forte interesse dell’Inter.