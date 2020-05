Torino o Atalanta, Bonaventura avrebbe scelto il suo futuro: indizio social

Uno dei nomi che potrebbe caratterizzare la prossima sessione di calciomercato è quello di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Milan e la trattativa per il rinnovo sembra essersi arenata definitivamente. Il giocatore ha completamente recuperato dall’infortunio al ginocchio e rappresenta una vera e propria occasione di mercato a parametro zero. Non sarà semplice, comunque, trattare con il suo agente, Mino Raiola, che avanzerà comunque proposte importanti dal punto di vista dell’ingaggio e dal punto di vista delle commissioni.

Il futuro di Bonaventura – Sulle tracce di Giacomo Bonaventura c’è il Torino, che lo corteggia da tempo. Il centrocampista del Milan è un vero e proprio jolly, essendo in grado di giocare in ogni ruolo, sia in attacco che sul fronte offensivo. Un indizio social, però, potrebbe svelare il suo futuro visto che il jolly rossonero sul proprio profilo Instagram segue un solo club l’Atalanta. Il suo sarebbe un ritorno a Bergamo, con la Dea che cerca rinforzi per allungare la rosa a disposizione di Gasperini. Probabile, infatti, che anche l’anno prossimo partecipi alla Champions League dato che la squadra è quarta in classifica, con tre punti di vantaggio sulla Roma e con una gara interna con il Sassuolo da recuperare.