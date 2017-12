Tour de France 2018: calendario e tappe, in attesa della decisione su Froome

Mancano ancora molto all’inizio del Tour de France ma l’atmosfera nel mondo del ciclismo è già calda. Infatti, per la prossima edizione della manifestazione una delle sfide più interessanti può essere quella tra Vincenzo Nibali e Chris Froome. Ma per quel che riguarda quest’ultimo corridore, è necessario prima risolvere la questione legata alla positività durante un controllo antidoping. Ricordiamo infatti che il britannico è stato trovato positivo al salbutamolo, una sostanza utilizzata per la cura dell’asma, ma il suo valore era del doppio oltre il limite consentito. Non resta che attendere la decisione definitiva sulle sorti del corridore, per capire se ci sarà la possibilità di assistere ad una grande sfida tra i due campioni.

Vediamo ora il calendario completo della corsa alla conquista della maglia gialla.

Tour de France, calendario e tappe

Il Tour de France si correrà nel mese di luglio. Ecco il calendario e le tappe della manifestazione:

1 tappa: Noirmoutier-en-l’Ile – Fontenay-le-Comte, 189 km (7 luglio)

2 tappa Mouilleron-Saint-Germain – La Roche-sur-Yon, 183 km (8 luglio)

3 tappa Cholet – Cholet, 35 km (contre-la-montre par équipes) (9 luglio)

4 tappa La Baule – Sarzeau, 192 km (10 luglio)

5 tappa Lorient – Quimper, 203 km (11 luglio)

6 tappa Brest – Mûr-de-Bretagne Guerlédan, 181 km (12 luglio)

7 tappa Fougères – Chartres, 231 km (13 luglio)

8 tappa Dreux – Amiens Métropole, 181 km (14 luglio)

9 tappa Arras Citadelle – Roubaix, 154 km (15 luglio)

10 tappa Annecy – Le Grand-Bornand, 159 km (17 luglio)

11 tappa Albertville – La Rosière 1850, 108 km (18 luglio)

12 tappa Bourg-Saint-Maurice – Alpe d’Huez, 175 km (19 luglio)

13 tappa Bourg-d’Oisans – Valence, 169 km (20 luglio)

14 tappa Saint-Paul-Trois-Châteaux – Mende, 187 km (21 luglio)

15 tappa Millau – Carcassonne, 181 km (22 luglio)

16 tappa Carcassonne – Bagnères-de-Luchon, 218 km (24 luglio)

17 tappa Bagnères-de-Luchon – Saint-Lary-Soulan col de Portet, 65 km (25 luglio)

18 tappa Trie-sur-Baïse – Pau, 172 km (26 luglio)

19 tappa Lourdes – Laruns, 200 km (27 luglio)

20 tappa Saint-Pée-sur-Nivelle – Espelette, 31 km (28 luglio)

21 tappa Houilles – Paris Champs-Elysées, 115 km (29 luglio)