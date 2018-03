Fabio Aru, il suo bilancio dopo la Tirreno-Adriatico

Per Fabio Aru, al termine della Tirreno-Adriatico, è tempo di stilare un bilancio. Il corridore sardo ha chiuso la classifica generale al dodicesimo posto e si sente in crescita a livello di forma fisica.

“Esco da questa Tirreno-Adriatico in crescita, con una bella prestazione nella tappa Regina. Nell’arrivo sul Sassotetto ho dimostrato di esserci. Sono anche stato sfortunato in qualche episodio, ma questo fa parte del gioco. Comunque, in ottica prossimi appuntamenti, è una buona prestazione”, ha affermato il Cavaliere dei Quattro Mori, al termine della manifestazione ciclistica conclusasi nella giornata di ieri. Ricordiamo che per Fabio Aru si tratta delle prime corse stagionali con indosso la maglia della sua nuova squadra, la UAE Emirates. Infatti, Aru al termine della scorsa stagione, aveva deciso di lasciare il team kazako Astana, per affrontare questa nuova esperienza. Per Fabio non resta quindi che prendere parte alle prossime classiche, per migliorare la propria condizione fisica, in vista del primo grande obiettivo di questa stagione: il Giro d’Italia. La corsa rosa prenderà il via nel mese di maggio e vedrà sicuramente il sardo tra i protagonisti, dato che già l’anno scorso non aveva potuto prender parte a causa di un infortunio durante una sessione di allenamento.