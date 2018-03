Fernando Gaviria, la caduta alla Tirreno-Adriatico e la prognosi del corridore [VIDEO]

Nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2018, Fernando Gaviria è stato protagonista di una rovinosa caduta con frattura del primo metacarpo della mano sinistra e quasi sicuramente dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Quando mancavano ormai solo 8 km alla conclusione della tappa, il colombiano ha avuto un momento di distrazione che ha portato ad una maxi caduta, dove lo stesso ha avuto la peggio. Al momento la prognosi è di quattro settimane, una tempistica che comporterà la sua assenza ad una tra le più importanti delle classiche: la Milano-Sanremo.

Per la Quick-Step Floors, dunque ci sarà un cambio di programma per quel che riguarda la classica Milano-Sanremo. Infatti, il ruolo di capitano non sarà rivestito dall’illustre assente Fernando Gaviria, ma dal compagno di squadra Elia Viviani. La Milano-Sanremo è in programma sabato 17 marzo e sarà caratterizzata da un percorso di 291 km. Non resta quindi che attendere sabato 17 marzo per godersi lo spettacolo di una classica che si preannuncia avvincente e vedrà tra i protagonisti grandi campioni.

Ecco il video della caduta del colombiano della Quick-Step Floors, Fernando Gaviria e lo strepitoso recupero di Peter Sagan che, evitato Gaviria, taglierà poi il traguardo in seconda posizione dopo la volata. A vincere la tappa è stato poi il corridore Kittel.