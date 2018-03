Vincenzo Nibali pronto per la prima al Giro di Fiandre. Il roster dello Squalo

Vincenzo Nibali affronterà per la prima volta in assoluto, il Giro di Fiandre, in programma domenica 1 aprile. Dopo la strepitosa vittoria della Milano-Sanremo, Lo Squalo dello Stretto si appresta così a prendere parte alla seconda Classica Monumento della sua stagione. Il corridore si approccia alla gara con grande ottimismo. Già negli scorsi giorni, ospite d’onore della serata organizzata per presentare la 14.ma e la 15.ma tappa del prossimo Giro d’Italia, si era espresso sulla sua stagione ricca di impegni: “Mi attende un 2018 ricchissimo, anche senza Giro. Adesso, fra una settimana il mio primo Fiandre, poi le Ardenne e quindi la preparazione del Tour fino poi alla Vuelta e infine al Mondiale di Innsbruck”.

Nibali, il roster per il Giro di Fiandre

Nibali farà il suo esordio il primo aprile al Giro di Fiandre, una classica monumento, che potrebbe regalare delle grandi sorprese. Dopo la vittoria della Milano-Sanremo, lo Squalo dello Stretto riuscirà ad imporsi anche al Giro di Fiandre? Non resta che gustarsi la gara per scoprirlo.

Intanto, questo è il roster che supporterà il capitano del team Bahrain Merida, Vincenzo Nibali:

BAHRAIN MERIDA

NIBALI Vincenzo Italy

BOZIC Borut Slovenia

COLBRELLI Sonny Italy

GARCIA CORTINA Ivan Spain

HAUSSLER Heinrich Australia

KOREN Kristjan Slovenia

PIBERNIK Luka Slovenia