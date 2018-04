Caso Froome, le novità e l’indiscrezione sulla data del processo per la positività al salbutamolo

Entra ancora nel vivo la polemica per quel che riguarda la positività di Chris Froome al salbutamolo. Ripercorrendo le vicende di questi ultimi mesi, ricordiamo che Chris ha vinto la scorsa edizione del Tour de France e anche quella della Vuelta di Spagna, manifestazione andata in scena nel mese di settembre. Proprio, in occasione della Vuelta, sono stati effettuati dei controlli, per cui il britannico ha presentato nelle sue analisi, un valore di salbutamolo di gran lunga superiore al limite consentito.

Nonostante questa positività, la sua squadra, il team Sky, ha deciso di non sospendere il proprio capitano, per cui lo stesso corridore ha preparato la sua stagione ciclistica 2018, prendendo parte ai primi appuntamenti in sella alla sua bicicletta.

Certo la pressione Chris Froome la sente, ma in questi mesi si è dichiarato sempre pronto a chiarire la sua posizione e la sua innocenza al riguardo. Ad oggi non è arrivata ancora una sentenza definitiva che metta fine all’ennesimo caso di positività nel mondo del ciclismo. Stando così le cose, Froome potrà prendere parte al Giro d’Italia sub iudice. Ciò significa che quando arriverà la sentenza, in caso di squalifica, il corridore andrà a perdere tutte le vittorie conquistate in questo lasso di tempo, in attesa della risoluzione del caso.

Ma nelle ultime ore, sono arrivate delle indiscrezioni, riportate proprio da Le Monde, quotidiano francese, che forniscono ulteriori informazioni sul caso del britannico, che sta tenendo banco nel mondo del ciclismo in questi ultimi mesi.

Caso Froome, le novità

Sul caso Froome spunta un’importante indiscrezione. Secondo quanto rivelato dal quotidiano francese Le Monde, Chris Froome non sarà processato di fronte al tribunale indipendente dell’Uci prima di agosto. Ciò significa che quasi sicuramente il corridore parteciperà sia la Giro d’Italia che al Tour de France, sub iudice. Il quotidiano francese ha citato al suo interno anche fonti interne alla corte elvetica del ciclismo. Secondo quanto detto, lo staff legale del corridore starebbe rallentando i tempi, tanto che solo da poco sarebbe arrivato il deposito del dossier.

I tempi comunque si stanno allungando anche perchè in casi come questi legati al salbutamolo, il corridore ha il diritto di dimostrare eventuali anomalie fisiologiche che possono causare una super produzione di metaboliti nelle urine.

Come andrà a finire il caso della positività al salbutamolo di Chris Froome? Una cosa è certa, ogni suo risultato verrà congelato e la sua presenza falserà le competizioni fino a quando non arriverà una sentenza definitiva che ristabilirà la situazione. Stando così le cose, infatti un primo risultato congelato è proprio la Vuelta di Spagna. Qualora il corridore dovesse essere squalificato, la vittoria verrà tolta e consegnata al secondo classificato, in questo caso, l’azzurro Vincenzo Nibali che otterrebbe a tavolino il successo.

Non resta quindi che attendere ancora diversi mesi per capire come andrà a finire questo caso intricato e soprattutto nel mentre, gli appassionati di ciclismo avranno la possibilità di continuare a godere dello spettacolo dei corridori, con Chris Froome compreso, ai nastri di partenza .