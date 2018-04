Julian Alaphilippe ha vinto anche la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi, da Zarautz a Bermeo. Il corridore della Quick-Step Floors ha beffato, in una volata a 4, Primoz Roglic (Lotto-Jumbo), Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) e Mikel Landa (Movistar). I quattro si erano avvantaggiati sui diretti rivali sulle rampe dell’ultimo GPM di giornata e hanno mantenuto il proprio vantaggio nella discesa che terminava poco prima dell’arrivo. Il gruppetto degli inseguitori è arrivato con un ritardo di 15”, ed è stato regolato allo sprint da Patrik Konrad (Bora-Hansgrohe), 5° classificato della tappa.

Alaphilippe rafforza così la sua maglia gialla di leader della classifica generale, ottenuta dopo la vittoria nella tappa inaugurale della corsa disputata ieri.

Dopo vari attacchi sventati dal gruppo nella prima parte della corsa, prende il largo una fuga di 11 uomini: Alexis Vuillermoz (AG2R), Mark Padun (Bahrain-Merida), Damiano Caruso e Alessandro De Marchi (BMC), Daniel Navarro (Cofidis), Carlos Verona (Mitchelton-Scott), Tao Gheoghan e David Lopez (Team Sky), Tsgabu Grmay e Rubèn Guerrero (Trek-Segafredo) e Michael Woods (Education First). Proprio la presenza di quest’ultimo fa si che il gruppo non conceda troppo spazio al gruppo di testa, essendo il canadese staccato solo di 33” dal leader Alaphilippe in classifica generale, e gli 11 acquisiscono un vantaggio massimo di 1’50”.

Il gruppo di testa resta unito fino a circa 15 km dal traguardo, quando Lopez lascia sul posto i compagni di fuga e prova la cavalcata solitaria. Lo spagnolo non riesce però ad andare lontano e il gruppo, che aveva già riassorbito gli altri attaccanti, torna compatto a 9 km dall’arrivo, poco prima dell’ultimo GPM di giornata, San Pelaio. Nel corso della salita, dopo due timidi tentativi di Matthews e Màs, è la maglia gialla Alaphilippe a provare l’allungo. Il francese della Quick-Step riesce momentaneamente ad allungare sui rivali, ma in un secondo momento deve subire il ritorno di Roglic, Landa e Gorka Izagirre. I 4 riescono a scollinare insieme e a buttarsi nella discesa che conduce all’arrivo con 10” di vantaggio sul gruppo degli inseguitori, nel quale si trovano, tra gli altri, Quintana, Mollema e Uràn.

Durante la discesa, dietro non trovano l’accordo per condurre l’inseguimento, e il quartetto di testa riesce a incrementare il proprio vantaggio fino all’arrivo, dove in volata, Alaphilippe riesce a battere gli avversari.

Domani la terza tappa porterà i corridori da Bermeo a Valdegovìa, dopo 184,800 km di corsa. Una frazione con 3 GPM posti tutti nella prima parte del percorso, ma con un finale privo di pianura e ricco di salite che, pur non classificate come GPM, offriranno sicuramente la possibilità agli uomini di classifica di mettere in difficoltà i rivali per la vittoria finale.

CLASSIFICA SECONDA TAPPA GIRO DEI PAESI BASCHI – 1. J.Alaphilippe (Quick-Step Floors) in 4h11’47”; 2. P.Roglic (Lotto-Jumbo) s.t.; 3. G.Izagirre (Bahrain-Merida) s.t.; 4. M.Landa 8Movistar) s.t.; 5. P.Konrad (Bora-Hansgrohe) +15”; 6. E.Prades 8Euskadi-Murias) s.t.; 7. P.Bilbao (Astana) s.t.; 8. R.Molard (Groupama-FDJ) s.t.; 9. E.Mas (Quick-Step Floors) s.t.; 10. J.Izagirre (Bahrain-Merida) s.t.

CLASSIFICA GENERALE – 1. J.Alaphilippe in 8h29’13”; 2. P.Roglic +8”; 3. G.Izagirre +39”; 4. M.Landa +43”; 5. P.Bilbao +54”; 6. P.Konrad +58”; 7. E.Mas s.t.; 8 E.Buchmann s.t.; 9. R.Molard s.t.; 10. R.Bardet s.t.