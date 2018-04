Giro dei Paesi Baschi, programma e dove seguire l’evento in diretta tv. Le parole di Nibali

Ha preso il via il Giro dei Paesi Baschi. La mini corsa a tappe avrà luogo a partire da lunedì 2 aprile, fino a sabato 7. Manifestazione ciclistica caratterizzata quindi da ben sei tappe, vede tra i partecipanti grandissimi campioni. Ai nastri di partenza infatti ci sono tra i tanti Vincenzo Nibali, Nairo Quintana, Richie Porte, Michal Kwiatkowski. L’azzurro Nibali si approccia a questo evento dopo aver partecipato al Giro delle Fiandre. Per il corridore messinese si è trattato di un esordio assoluto, dove nonostante tutto ha ben figurato. Lo Squalo dello Stretto si avvicina, corsa dopo corsa, ad uno dei grandi obiettivi della stagione 2018: il Tour de France che si correrà nel mese di Luglio.

Al termine della prima frazione, il corridore messinese ha rilasciato alcune dichiarazioni come riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Sono stanco. Ho provato a tenere duro sull’ultima salita, ma ho pagato la fatica del Fiandre. Avevo la sensazione che mi mancasse la forza, la brillantezza, così ho cercato di andare più regolare possibile. Credo di avere pagato penultima salita fatta a un ritmo assurdo. La testa è quella, vorrei essere lì davanti, ma devo stare attento a gestirmi”.

Nibali ha poi concluso, facendo riferimento alla corsa precedente, il Fiandre: “Al Fiandre fai quasi più fatica a prendere la posizione prima di un Muro, che nella salita stessa. Se non conosci la corsa alla perfezione, tra curve a destra e curve a sinistra, pavé e mille trabocchetti, continui a perdere posizioni che poi sei costretto a riconquistare”.

Vediamo ora il programma completo del Giro dei Paesi Baschi, dove partecipa anche il capitano del team Bahrain Merida, Vincenzo Nibali, lo Squalo dello Stretto.

Giro dei Paesi Baschi, il programma

La mini corsa a tappe del Giro dei Paesi Baschi è formata da ben sei tappe che avranno luogo dal 2 al 7 aprile. Questo il calendario dettagliato delle sei frazioni:

Tappa 1, lunedì 2 aprile: Zarautz-Zarautz 162 km

Tappa 2, martedì 3 aprile: Zarautz-Bermeo 152 km

Tappa 3, mercoledì 4 aprile: Bermeo-Valdegovía 184 km

Tappa 4, giovedì 5 aprile: Lodosa-Lodosa 19 km (cronometro individuale)

Tappa 5, venerdì 6 aprile: Vitoria-Eibar 164 km

Tappa 6, sabato 7 aprile : Eibar-Arrate 122 km

Chi riuscirà a trionfare in questa manifestazione ciclistica? Per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori non resta che seguire le emozioni delle sei tappe, km dopo km.

Giro dei Paesi Baschi, info diretta tv dell’evento

Il Giro dei Paesi Baschi ha preso avvio nella giornata di ieri, lunedì 2 aprile. La domanda più ricorrente che ci si pone è: “Per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv?”. La risposta all’interrogativo è sì, ma non in chiaro sui canali Rai. Il Giro dei Paesi Baschi infatti è trasmesso in diretta dalla piattaforma Eurosport. Si tratta quindi di un servizio disponibile in abbonamento e a pagamento. Per gli utenti sarà a disposizione anche il servizio streaming sempre collegandosi alla piattaforma Eurosport Player. Non resta quindi che godersi lo spettacolo di tutte le sei frazioni previste, chilometro dopo chilometro.