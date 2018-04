Tim Wellens vince la Freccia del Brabante

Tim Wellens ha vinto la Freccia del Brabante, semiclassica belga che, pur non facendo parte del calendario World Tour, è considerata di grande prestigio, dato che di fatto fa da prologo alla seconda parte delle Classiche del Nord, quelle dedicate agli specialisti delle cotes. Il corridore della Lotto-Soudal ha tagliato da solo il traguardo di Aankomst, dedicando la vittoria a Michael Goolaerts, lo sfortunato connazionale deceduto domenica a seguito di un attacco cardiaco accusato durante la Parigi-Roubaix, dopo aver staccato tutti gli avversari a 7 km dalla conclusione. A pochi secondi dal belga, è giunto il gruppo, che è stato regolato in volata dal nostro Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), che si è imposto nella volata dei battuti. Sull’ultimo gradino del podio è salito Tiesj Benoot, compagno di squadra di Wellens, che ha completato così una giornata trionfale per la formazione belga. Un altro italiano ha trovato spazio nella top 10: si tratta di Andrea Pasqualon della Wanty-Groupe Gobert, 6° classificato.

La corsa è inizialmente animata da una fuga di 7 uomini: Calvin Watson (Aqua Blue Sport), Eduard Grosu (Nippo-Vini Fantini), Elmar Reinders (Roompot), Andrea Peron (Novo Nordisk), Dries De Bondt (Veranda’s Willem-Crelan), Tyler Williams (Israel Cycling Academy) e Antoine Warnier (Aqua Protect Veranclassic). I 7 riescono ad avere un vantaggio massimo di 7 minuti, poi il gruppo comincia il suo inseguimento.

A 60 km dall’arrivo, comincia ad animarsi l’azione nel plotone: a seguito di un attacco di squadra della Lotto-Soudal durante uno dei passaggi sulla cote di Hagaard, il gruppo si spezza. Ad allungare è Tosh Van der Sande, corridore della squadra belga, insieme a Jack Haig della Mitchelton-Scott. I due rientrano ben presto sul gruppetto di testa, il cui margine è ormai ridotto a 40”, mentre dietro è la BMC ad assumersi l’onere dell’inseguimento. A 45 km dal traguardo, Van Der Sande ed Haig staccano anche i fuggitivi della prima ora, riassorbiti presto dal gruppo che è sempre staccato di una quarantina di secondi.

A 18 km dal traguardo, a seguito di un allungo del nostro Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) nell’ultimo passaggio sulla cote di Herstraat, il gruppo aumenta la propria andatura e comincia ad avvicinarsi al duo di testa, portando il proprio gap a soli 15”. Il tentativo di Van Der Sande e Haig termina ai -12 dalla conlusione, ai piedi della cote di Holstheide, quando i due vengono riassorbiti dal plotone.

A 7 km dall’arrivo, arriva l’attacco di Tim Wellens, che stacca tutti gli avversari, provando l’assolo. Il belga riesce a guadagnare in poche centinaia di metri una ventina di secondi di vantaggio, anche perchè dietro nessuno vuole assumersi la responsabilità dell’inseguimento, facendo si che il gruppo proceda a strappi e perda terreno dal corridore della Lotto-Soudal. Wellens riesce a tenere fino al traguardo e va vincere la corsa a bracia alzate, mentre la volata per il 2° posto è vinta da Sonny Colbrelli, che precede Tiesj Benoot.

CLASSIFICA FRECCIA DEL BRABANTE 2018 – 1. T.Wellens (Lotto-Soudal); 2. S.Colbrelli (Bahrain-Merida); 3. T.Benoot (Lotto-Soudal); 4. P.Serry (Quick-Step Floors); 5. J.Tratnik (CCC); 6. A.Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert); 7. D.Teuns (BMC); 8. H.Duijn (Veranda’s Willem Crelan); 9. T.Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise); 10. D.Impey (Mitchelton-Scott).