Tour of the Alps 2018 tappa 2: percorso, favoriti, diretta TV e streaming

Dopo la vittoria a sorpresa di Pello Bilbao davanti al compagno di squadra Luis Leon Sanchez, in una doppietta Astana che inevitabilmente ha rievocato il successo dello scorso anno di Michele Scarponi, oggi si ripartirà da Lavarone per terminare in cima all’Alpe di Pampeago, nell’unica tappa del Tour of the Alps 2018 con un vero e proprio arrivo in salita nonché la più dura dell’edizione. Classifica generale ancora molto corta ma che oggi potrebbe iniziare a delinearsi, con Superman Miguel Angel Lopez ieri rimasto attardato a causa di un problema meccanico nel finale ed oggi chiamato alla reazione, così come Fabio Aru giunto all’arrivo con 4″ di ritardo dal gruppetto di Chris Froome, Thibaut Pinot e Domenico Pozzovivo.

Tour of the Alps 2018 tappa 2, Lavarone – Alpe di Pampeago (145.5 km): IL PERCORSO

La tappa 2 del Tour of the Alps 2018 prende dunque il via dall’Altopiano di Lavarone, in località Chiesa. Dopo una lunga discesa che porterà dalla galleria del Valico della Fricca fino a Caldonazzo, attraversando i paesi di Vattaro e Calceranica al Lago, il gruppo si muoverà quindi in direzione di Levico Terme e Pergine Valsugana, iniziando così il primo GPM di giornata rappresentato dal Passo Redebus (15.7 km con pendenza media del 6.2%), risalendo la Valle dei Mocheni anche nota come Valle del Fersina. Superato il valico, con 51.1 km di gara già percorsi, ecco quindi una ripida discesa resa insidiosa da numerosi tornanti, che riporta nella Valle di Cembra fino ad arrivare al Lago di Lases, dove è posto il rifornimento fisso dopo 70.7 km. Venti km più tardi, con la strada in costante ascesa, i corridori transiteranno invece sotto lo striscione del traguardo volante di Piscine, per poi raggiungere Molina di Fiemme ed entrare in un circuito che comprende la salita di Cavalese (5.9 km al 3.4%), da affrontare due volte e valevole come secondo GPM. Così, dopo aver percorso nuovamente la rampa di Cavalese, si arriva a Tesero dove ha inizio l’ascesa finale verso l’arrivo posizionato in cima all’Alpe di Pampeago, 7.7 km caratterizzati da una pendenza media del 9.8% ed una massima vicina al 15%, con gli ultimi 4 km mai sotto il 10%.

Tour of the Alps 2018 tappa 2, Lavarone – Alpe di Pampeago (145.5 km): I FAVORITI

Come detto in apertura, l’arrivo di oggi permetterà con molta probabilità di delineare in modo marcato la classifica generale del Tour of the Alps 2018, vista la difficile ascesa che attende i corridori al termine di una tappa già molto movimentata. Tra i favoriti alla vittoria c’è sicuramente Chris Froome (Team Sky), che vorrà senz’altro testarsi in vista dell’imminente Giro d’Italia, così come Domenico Pozzovivo(Bahrain Merida) e Thibaut Pinot (Groupama FDJ), arrivati ieri assieme al britannico. Fari puntati anche su Fabio Aru (UAE Team Emirates) e Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team), chiamati al riscatto dopo il piccolo ritardo di ieri, mentre potrebbero stupire Ben Hermans (Israel Cycling Academy) e Ivan Sosa (Androni Sidermec), già ieri nel gruppo dei migliori. Infine, potrebbe provarci da lontano Sergey Firsanov (Gazprom RusVelo), uscito subito di classifica ieri magari per puntare a qualche tappa: oggi potrebbe essere già la giornata buona.

Tour of the Alps 2018 tappa 2, Lavarone – Alpe di Pampeago (145.5 km): DIRETTA TV E STREAMING

La diretta TV della tappa 2 del Tour of the Alps 2018 sarà disponibile sia su Rai Sport che su Eurosport 1 a partire dalle ore 14. La gara sarà anche visibile in live streaming sulla pagina Facebook PMG Sport, oltre che su raiplay.it ed eurosportplayer.com, sempre con gli stessi orari.