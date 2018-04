Tour of the Alps, programma, orari e diretta tv dell’evento. Fabio Aru e Chris Froome tra i big al via

Il Tour of the Alps sta per prendere il via, nella giornata di oggi, lunedì 16 aprile. La mini corsa a tappe è pronta ad accogliere tanti corridori tra cui campioni come Fabio Aru e Chris Froome. Per i due campioni sarà l’occasione per affrontarsi in una prima sfida, a poche settimane dal tanto atteso Giro d’Italia. Il cosiddetto “Giro delle Alpi”, sarà quindi caratterizzato da ben cinque tappe e terminerà venerdì 20 aprile.

Oggi, lunedì 16 aprile è in programma la prima tappa del Tour of the Alps, Arco-Folgaria. Si tratta di un percorso caratterizzato da ben 134 km e la tappa si presenta subito impegnativa e adatta agli scalatori. La frazione inizia con il Valico di Andalo e pendenze che non superano l’8%. Successivamente i corridori affronteranno un tratto in discesa e in pianura della lunghezza di ben 50 km complessivi. Il secondo gran premio della montagna verrà affrontato dai corridori in località Serrada, dopo ben 128,4 km. A caratterizzare il traguardo finale è un lungo rettilineo leggermente in discesa con una curva a gomito a destra che i corridori dovranno affrontare quando mancheranno solo 700 metri al traguardo Ricordiamo che la partenza della prima tappa è prevista per le ore 11.30 mentre l’arrivo tra le 15 e le 15.30

Tour of the Alps, programma e info diretta tv

Questo il programma completo della manifestazione ciclistica:

Tappa 1, lunedì 16 aprile: Arco-Folgaria 134 km

Tappa 2, martedì 17 aprile: Lavarone-Fiemme/Alpe di Pampeago 145 km

Tappa 3, mercoledì 18 aprile: Ora-Merano 138 km

Tappa 4, giovedì 19: Chiusa-Lienz 134 km

Tappa 5, venerdì 20 aprile: Rattenberg-Innsbruck 164 km

Per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv? La risposta è sì. Infatti, il Tour of the Alps sarà visibile in chiaro e in diretta su Rai Sport a partire dalle ore 14. Ricordiamo inoltre che a trasmettere l’evento sarà anche Eurosport. In questo caso si tratta di un servizio a pagamento e in abbonamento. Gli utenti dovranno sintonizzarsi al canale Eurosport 1. Non resta quindi che attendere la partenza della prima tappa per godersi lo spettacolo chilometro dopo chilometro.