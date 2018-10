Ciclismo, presentato a Milano il Giro d’Italia: le date e il programma delle 21 tappe

Oggi a Milano è stata presentata la 102esima edizione del Giro d’Italia che partirà sabato 11 maggio da Bologna e finirà domenica 2 giugno a Verona, nella bellissima location dell’Arena. Si correrà quasi esclusivamente in Italia, tranne uno sconfinamento nella Repubblica di San Marino; i corridori dovranno percorrere 3.518,5 km per un totale di 21 tappe.

La prima settimana non prevede arrivi in salita ma si concluderà con un cronometro di 34 km da Ravenna a San Marino con un’ascesa impegnativa. Nella seconda settimana si ripercorrerà la Cuneo-Pinerolo a 70 anni di distanza dall’impresa di Fausto Coppi ma con poche salite, il primo vero tappone da Pinerolo a Ceresolo Reale con l’arrivo al lago Serrù e il giorno dopo addirittura cinque Gran Premi della Montagna per la frazione da brividi da Saint Vincent a Courmayer prima della chiusura della seconda settimana con la Ivrea-Como (finale del Giro di Lombardia).

Terza ed ultima settimana che sarà terribile con le scalate del Gavia (Cima Coppi), del Mortirolo ma anche Passo Rolle, Passe Manghen e Croce d’Aune.

Questa edizione sarà caratterizzata da una serie di omaggi a personaggi simbolo dell’italianità: la “Tappa Bartali” di Fucecchio (Firenze), luogo di nascita di Indro Montanelli 110 anni fa. La partenza da Vinci ricorderà Leonardo, quella da Cassino il 75° anniversario della vittoria degli alleati; ma anche gli arrivi avranno uno spiccato simbolismo: L’Aquila accoglierà la carovana dieci anni dopo il terremoto, Pesaro ricorderà le opere di Rossini, a Novi Ligure si celebrerà Fausto Coppi e a San Giovanni Rotondo, San Pio.

Il britannico Chris Froome, vincitore dell’ultima edizione del Giro d’Italia non sa ancora se parteciperà alla prossima edizione e oggi davanti alle telecamere Rai ha dichiarato: “non so ancora se ci sarò, è una decisione che dovremo prendere con il resto della squadra. Una partenza così, con la cronometro di Bologna, è esplosiva e interessante; su uno strappo come quello a San Luca se non sei già al 100% puoi perdere anche 30 secondi subito. Un grande Giro deve avere un percorso in equilibrio tra salite e cronometro, nel 2019 ci saranno subito due cronometro dure. E quella di San Marino da 35 mi piace molto“.

Di seguito le 21 date e il programma dell 21 tappe del Giro d’Italia 2019:

PRIMA TAPPA (sabato 11 maggio): Bologna-Bologna, 8,2 km (cronometro individuale)

SECONDA TAPPA (domenica 12 maggio): Bologna-Fucecchio, 200 km

TERZA TAPPA (lunedì 13 maggio): Vinci-Orbetello, 219 km

QUARTA TAPPA (martedì 14 maggio): Orbetello-Frascati, 228 km

QUINTA TAPPA (mercoledì 15 maggio): Frascati-Terracina, 140 km

SESTA TAPPA (giovedì 16 maggio): Cassino-San Giovanni Rotondo, 233 km

SETTIMA TAPPA (venerdì 17 maggio): Vasto-L’Aquila, 180 km

OTTAVA TAPPA (sabato 18 maggio): Tortoreto Lido-Pescara, 235 km

NONA TAPPA (domenica 19 maggio): Riccione-San Marino, 34,7 km (cronometro individuale)

GIORNO DI RIPOSO: lunedì 20 maggio

DECIMA TAPPA (martedì 21 maggio): Ravenna-Modena, 147 km

UNDICESIMA TAPPA (mercoledì 22 maggio): Carpi-Novi Ligure, 206 km

DODICESIMA TAPPA (giovedì 23 maggio): Cuneo-Pinerolo, 146 km

TREDICESIMA TAPPA (venerdì 24 maggio): Pinerolo-Ceresolo Reale, 188 km

QUATTORDICESIMA TAPPA (sabato 25 maggio): Saint Vincent-Courmayeur, 131 km

QUINDICESIMA TAPPA (domenica 26 maggio): Ivrea-Como, 237 km

GIORNO DI RIPOSO: lunedì 27 maggio

SEDICESIMA TAPPA (martedì 28 maggio): Lovere-Ponte di Legno, 226 km

DICIASSETTESIMA TAPPA (mercoledì 29 maggio): Commezzadura-Anterselva, 180 km

DICIOTTESIMA TAPPA (giovedì 30 maggio): Valdaora-Santa Maria, 220 km

DICIANNOVESIMA TAPPA (venerdì 31 maggio) Treviso-San Martino di Castrozza, 151 km

VENTESIMA TAPPA (sabato 1 giugno) Feltre-Croce d’Aune, 193 km

VENTUNESIMA TAPPA (domenica 2 giugno) Verona-Verona, 15,6 km (cronometro individuale)