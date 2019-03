Ciclismo, Omloop Het Nieuwsblad: vince il ceco Stybar davanti al favorito Van Avermaet. Nono Matteo Trentin

La stagione delle classiche si è aperta sabato in Belgio con la 74esima edizione della Omloop Het Nieuwsblad, corsa che ha offerto un grande spettacolo e che ha visto la vittoria del ceco Zdenek Stybar (Deceuninck Step) sul favorito Greg Van Avermaet (CCC Team).

La prima fuga di giornata si è avuta quasi subito grazie a Roy Jans (Corendon-Circus), Tom Wirtgen (Wallonie-Bruxelles), Alex Howes (EF Education First) e Tom Devriendt (Wanty-Groupe Gobert) che hanno avuto un buon vantaggio fino a 80 chilometri dal traguardo, quando sul Leberg esplode la corsa e si forma un gruppetto di 21 corridori all’inseguimento, con diversi nomi importanti. Il plotone principale però non si fa sorprendere e va ad annullare questo tentativo dopa una trentina di chilometri.

Quando mancano 30 km alla fine, all’imbocco dell’Elverenberg, sei corridori vanno in fuga: Greg Van Avermaet (CCC Team), Zdenek Stybar (Deceunick-Quick Step), Tim Wellens (Lotto Soudal), Alexey Lutsenko (Astana), Dylan Theuns (Bahrain-Merida) e l’azzurro Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), anche se purtroppo quest’ultimo (alle fine ventunesimo) si stacca sul Muro di Grammont lasciando gli altri cinque a giocarsi la vittoria finale.

L’attacco decisivo di Stybar, che gli permettere di tagliare il traguardo in solitaria, arriva a 2,5 km dalla fine, quando riesce a staccare i suoi rivali in maniera decisiva e dove l’unico che prova a stargli vicino è Van Avermaet ma dopo pochi metri deve alzare bandiera bianca definitivamente anche lui e deve accontentarsi del secondo posto davanti a Wellens, Lutsenko e Theuns. Il migliore tra gli italiani è Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) che dopo un ottimo inizio, è calato nella seconda parte, riuscendo comunque a conquistare un bel nono posto.

Prossimo appuntamento con l’UCI World Tour sarà sabato 9 marzo con la gara italiana delle Strade Bianche.

Ordine d’arrivo Omloop Het Nieuwsblad (primi 10)

1 STYBAR (CZE) 4:53:17

2 VAN AVERMAET (BEL) +9

3 WELLENS (BEL) +9

4 LUTSENKO (KAZ) +9

5 TEUNS Dylan (BEL) +9

6 DRUCKER (LUX) +9

7 LAMPAERT (BEL) +9

8 GILBERT (BEL) +9

9 TRENTIN (ITA) +9

10 NAESEN (BEL) +9