Ciclismo, Giro d’Italia 15.a tappa Ivrea-Como: Ciclisti a dura prova con le salite Ghisallo, Colma di Sormano e Civiglio

Oggi alle ore 11.15 partirà la 15.a tappa del Giro d’Italia, che inizierà da Ivrea, in Piemonte ed arriverà a Como, in Lombardia per un totale di 232 km. Si attraversano due regioni in un colpo solo: Piemonte e Lombardia. Ultima tappa della seconda settimana, prima del giorno di pausa.

Dopo aver lasciato alle spalle le montagne, si continuerà a faticare in gruppo, con una frazione che potrebbe lasciare buone chance ai fuggitivi di giornata. Inoltre tappa molto importante, visto che vedrà arrivare sul lungolago lombardo la Corsa Rosa dopo 32 anni.



Giro d’Italia, presentazione 15.a tappa

Si partirà da Ivrea intorno alle 11, poi ci si dirigerà verso nord per affrontare lo strappo verso Zimone, unico punto della gara in cui il profilo altimetrico non sarà piatto nei primi 150 km. Da qui i corridori si troveranno ad attraversare diverse località tra le regioni Piemonte e Lombardia, fino ad arrivare alla città di Busto Arsizio, dove sarà posto il primo traguardo volante di giornata. Successivamente si entrerà nel comasco, con il secondo traguardo volante a Cantù. Da lì ci si dirigerà verso Asso, dove si scenderà fino ad Onno, per poi proseguire lungo il lago fino a Bellagio.

A Regatola si imboccherà la salita della Madonna del Ghisallo (GPM di 2ª categoria): lunghezza di 8.6 Km, con pendenze medie al 5,6%. Una volta arrivati in cima inizierà la discesa con direzione Maglio, da cui si comincerà a salire verso Colma di Sormano (GPM di 2ª categoria): qui i corridori troveranno davanti un vero e proprio muro che darà loro poco respiro. Di nuovo una discesa costeggiando il lago fino ad entrare nell’abitato di Como: ultima curva a 300m dall’arrivo. Corridori che dovranno prestare attenzione anche al restringimento della carreggiata nel tratto finale.



Giro d’Italia, borsino dei favoriti

Il percorso di oggi, che prevede le salite storiche della Classica delle foglie morte, porterà molto probabilmente i corridori a giocarsi la vittoria di tappa in una volata con gruppo compatto. Chi vincerà la tappa odierna del Giro? La lotta è tra l’italiano Vincenzo Nibali, il francese Thibaut Pinot e il belga Dylan Teuns.

*** Pinot

** Nibali

* Teuns

Giro d’Italia 15.a tappa, diretta tv e streaming

La 15.a tappa del Giro d’Italia sarà trasmessa da Rai 2 con collegamento a partire dalle ore 14.30. La tappa odierna sarà visibile anche su Eurosport HD (canale 210 di Sky) con collegamento dalle ore 13.00. Per la rete nazionale la telecronaca sarà affidata ad Andrea De Luca con il commento tecnico di Alessandro Petacchi, ma sarà presente anche la terza voce di Fabio Genovesi oltre a Francesco Pancani che sarà in motocronaca. Per il canale satellitare la prima voce sarà Luca Gregorio, con il commento tecnico di Riccardo Magrini. Per gli appassionati inoltre ci sarà la possibilità di seguire la gara anche in streaming su RaiPlay ed Eurosport Player.

Come ogni anno, anche questa tappa del Giro d’Italia sarà possibile ascoltarla in diretta su Rai Radio 1 a partire dalle ore 17 con la radiocorsa di Emanuele Dotto, Antonello Brughini e Silvio Martinello. A seguire spazio al calcio, con le gare dell’ultima giornata di campionato.