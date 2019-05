Ciclismo, Giro d’Italia 2.a tappa Bologna-Fucecchio: percorso e favoriti. Diretta tv Eurosport e Rai

Oggi alle ore 12.10 prenderà il via la 2.a tappa del Giro d’Italia con partenza a Bologna e arrivo a Fucecchio (Firenze).

Giro d’Italia presentazione 2.a tappa

I corridori dovranno percorrere in tutto 205 chilometri; dopo 50 verrà superata la salita verso La Serra, non registrata come GPM, per poi sconfinare in provincia di Prato e quindi in quella di Firenze. Superato lo strappo di Montespertoli e di Empoli ci saranno due Gran Premi della Montagna, il primo di terza categoria è quello di Montalbano e il secondo di quarta categoria a San Baronto al km 178, dunque non impossibili da percorrere considerato anche che stiamo all’inizio. Dopo una rapida discesa, gli ultimi 22 km saranno tutti pianeggianti dove probabilmente il gruppo dovrebbe ricongiungersi per poi andare tutti insieme alla volata finale di Fucecchio. L’orario di arrivo è previsto tra le 17-17.30.

Giro d’Italia 2.a tappa borsino favoriti

***** Elia Viviani, Fernando Gaviria, Pascal Ackermann

**** Caleb Ewan, Arnaud Demare, Davide Cimolai

*** Juan José Lobato, Giacomo Nizzolo, Jakub Mareczko

** Matteo Moschetti, Marco Canola, Ryan Gibbons

* Sacha Modolo, Diego Ulissi, Kristian Sbaragli

Giro d’Italia 2.a tappa diretta tv e streaming

La 2.a tappa del Giro d’Italia sarà trasmessa Rai Sport (canale 57 digitale e 227 Sky) con collegamento a partire dalle ore 13.25 per poi passare la linea Rai 2 alle ore 15. La tappa odierna sarà visibile anche su Eurosport HD (canale 210 di Sky) con collegamento dalle ore 13.25.

Per la rete nazionale la telecronaca sarà affidata ad Andrea De Luca con il commento tecnico di Alessandro Petacchi, ma sarà presente anche la terza voce di Fabio Genovesi oltre a Francesco Pancani e Marco Saligari che saranno in motocronaca.

Per il canale satellitare la prima voce sarà Luca Gregorio con il commento tecnico di Riccardo Magrini.

Per gli appassionati inoltre ci sarà la possibilità di seguire la gara anche in streaming su RaiPlay ed Eurosport Player.