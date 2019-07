Inizio Tour de France 2019: quando si corre la prima tappa?

E’ tutto pronto a Bruxelles per l’inizio della 106esima edizione del Tour de France della Grande Boucle, sarà un film di 3460 km con 5 arrivi in salita, 2 cronometro e 21 tappe per decretare il vincitore della tradizionale corsa gialla. La manifestazione partirà il 6 Luglio dalla capitale belga, Bruxelles, in onore del ciclista appunto belga Eddy Merckx, campionato del Tour de France per 4 anni di fila (dal 1969 al 1972). La fine è prevista per il 28 Luglio, nella suggestiva capitale francese Parigi, con la ormai consueta sfilata sui Campi Elisi (Champs Elysées). Le tappe si dividono in 7 con scenario pianeggiante, 7 di media montagna e, come già detto, 5 arrivi in salita, una cronosquadra e una solo cronometro individuale.

La prima tappa: Soffermandoci sulla prima tappa del Tour de France, l’ambientazione è Bruxelles. Il percorso è lungo 194.5 km ed è stato giudicato oggettivamente come una tappa soft. Una delle avversità che i ciclisti potrebbero trovare lungo il tragitto sarà il Muro di Grammont (1,2 km al 7,8%), diversament e adatto alle ruote veloci. Per questo primo atto del Tour de France gli occhi saranno puntati sullo slovacco Peter Sagan, l’australiano Caleb Ewan, il tedesco André Greipel, l’olandese Dylan Groenewegen l’italiano medaglia d’oro nell’Omnium delle Olimpiadi di Rio 2016 Elia Viviani.