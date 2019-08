Ciclismo, Europei 2019: dove vedere la Crono Uomini Elite in tv e streaming, giovedì 8 agosto

In Olanda, più precisamente ad Alkmaar da oggi a domenica si disputeranno gli Europei di ciclismo, in questo articolo presentiamo la gara di giovedì 7 agosto (inizio ore 15) ovvero la Crono Uomini Elite.

Crono Uomini Elite, percorso e favoriti

Il circuito della gara è lungo 22,4 chilometri con una prima parte di tracciato caratterizzato da molte curve tutte verso sinistra, mentre la seconda è decisamente meno complicato essendo quasi interamente rettilineo al termine del quale, comincia un tratto più ripido che porterà i corridori a contendersi la vittoria verso il traguardo finale.

Sarà assente quello che sarebbe stato sicuramente il favorito, ovvero il belga Victor Campenaerts, non saranno presenti per questa prova corridori spagnoli, mentre per l’Italia del ct Davide Cassani che si avvarrà della collaborazione di Marco Villa e Marco Velo, parteciperanno Edoardo Affini (Mitchelton-Scott) e Filippo Ganna (Team Ineos). Fari puntati sul giovane ciclista belga Remco Evenepoel che sabato scorso ha trionfato nella classica di San Sebastian e che farà coppia con il connazionale Yves Lampaert. Altri possibili protagonisti potrebbero essere l’olandese Jos Van Emden, lo svizzero Stefan Kung e il danese Kasper Asgreen.

Crono Uomini Elite, diretta tv e streaming

La gara della Crono uomini Elite, valida per gli Europei 2019, sarà visibile su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky e dal primo luglio anche sulla piattaforma DAZN) con collegamento a partire dalle ore 15. La telecronaca sarà affidata a Luca Gregorio con il commento tecnico dell’ex ciclista Riccardo Magrini.

Ci sarà la possibilità di seguire la gara anche in diretta streaming su Eurosport Player.