Ciclismo, Europei 2019: dove vedere la Prova in Linea Uomini Elite in tv e streaming, domenica 11 agosto

Domenica 11 agosto alle ore 10.30 si correrà la Prova in Linea Uomini Elite, ultima gara degli Europei 2019 di ciclismo in corso di svolgimento in Olanda, ad Alkmaar.

Prova in Linea Uomini Elite, percorso e favoriti

Questa gara sarà la più importante della rassegna continentale ciclistica che la stagione scorsa venne vinta a Glasgow dall’azzurro Matteo Trentin che in volata ebbe la meglio sull’olandese Mathieu van der Poel e sul belga Wout van Aert. Il percorso di Alkmaar è adatto certamente ai velocisti dove in generale non ci sono tratti complicati ad eccezione di uno strappo finale che potrebbe far cambiare la situazione.

Il circuito è diviso in due parti per un totale di 172,66 chilometri; nella prima i corridori dovranno fare un primo giro di 46 km e dove ci sarà l’incognita vento che se fosse presente, sarebbe una mina vagante non da poco; una volta finita la prima parte si transiterà sul traguardo e si dovranno percorrere undici giri sul circuito conclusivo da 11,5 Km dove saranno presenti parecchie curve a complicare un pò le cose. Detto già del tratto finale, particolare attenzione dovrà essere posta al pavé di Munnikenweg, situato vicino all’arrivo e lungo 1,1 km.

Saranno presenti tutti gli sprinter più forti ad eccezione dello svizzero Peter Sagan; sulla carta il favorito principale è il ciclista di casa è Dylan Groenewegen, subito a ruota seguono il tedesco Pascal Ackermann e l’azzurro Elia Viviani, ma attenzione anche all’irlandese Sam Bennett e al francese Arnaud Demare. La vittoria dovrebbe essere ad appannaggio di questo quartetto, anche se come sempre ci sono alcuni outsider che potrebbero scombinare i piani dei favoriti come il nostro Matteo Trentin, il belga Tim Merlier e il norvegese Alexander Kristoff.

Prova in Linea Uomini Elite, diretta tv e streaming

La gara della Prova in Linea uomini Elite, valida per gli Europei 2019, sarà visibile su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky e dal primo luglio anche sulla piattaforma DAZN) con collegamento a partire dalle ore 13.20; ci sarà anche la possibilità di una seconda scelta, ovvero quella di Rai Sport (canale 57 del digitale e 227 del decoder Sky), anche qui il collegamento sarà alle ore 13.20.

Per chi volesse ci sarà anche l’opportunità di seguire la gara in streaming gratuito, sia su Eurosport Player che su RaiPlay.