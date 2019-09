Ciclismo, Coppa Sabatini 2019: percorso e favoriti, diretta tv e streaming dalle 15

Oggi 19 settembre si correrà la 67esima edizione della corsa ciclistica “Coppa Sabatini” valida come evento dell’UCI Europe Tour 2019. Nella scorsa edizione a trionfare fu lo spagnolo Lobato che in volata ebbe la meglio sugli azzurri Colbrelli e Moscon giunti rispettivamente secondo e terzo.

Coppa Sabatini 2019: il percorso

La partenza (ore 11.30) sarà a Peccioli, piccolo comune in provincia di Pisa dove i corridori dovranno percorrere 195,9 chilometri (6 km in meno rispetto alla stagione scorsa). I primi 58 km vedranno tre salite, ovvero Terricciola, Chianni e Lajatico, una volta terminato questo trittico ecco arrivare un primo circuito di 21,7 km da affrontare per tre volte dove i corridori incontreranno nuovamente la salita di Terricciola e, successivamente, la conclusiva salita di Peccioli. Attorno al 123° km ultimo circuito, questo più però più corto (12,2 km) che dovrà essere ripetuto per ben sei volte: il tratto più difficile sarà nel finale con una salita di 900 metri con una pendenza media intorno al 9% dove presumibilmente ci sarà la volata finale con i velocisti che dovranno tenersi pronti per conquistare la vittoria finale sul traguardo di Peccioli.

Coppa Sabatini 2019, il borsino dei favoriti

***** Giovanni Visconti, Sonny Colbrelli, Juan Josè Lobato

**** Andrea Pasqualon, Alberto Bettiol, Diego Ulissi

*** Phil Bauhaus, Simone Consonni, Warren Barguil

** Fausto Masnada, Marco Canola, Alexey Lutsenko

* Diego Rosa, Egan Bernal, Andrea Vendrame

Coppa Sabatini 2019, diretta tv e streaming

SEGUI LA COPPA SABATINI 2019 IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

La Coppa Sabatini 2019 sarà visibile sia su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 15; sarà possibile anche una seconda opzione, ovvero quella di Eurosport HD (canale 210 del decoder Sky) sempre dalle ore 15 e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming sia su RaiPlay che su Eurosport Player.