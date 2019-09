Ciclismo, Grand Prix Cycliste de Quebec 2019: percorso e favoriti. Diretta tv e streaming venerdì 13 settembre

Venerdì 13 settembre alle 17 ore italiane (le ore 11 in Canada) si correrà il Grand Prix Cycliste de Quebec 2019 valido come prova dell’UCI World Tour categoria 1.UWT. Nella scorsa stagione la corsa canadese la vinse in volata l’australiano Michael Matthews sui belgi Greg Van Avermaet e Jasper Stuyven.

Grand Prix Cycliste de Quebec 2019, il percorso della gara

Il circuito del gran premio della gara canadese è lungo 12,6 chilometri che i corridori dovranno percorrere per ben sedici volte per un totale di 201,6 km. La partenza della corsa è situata all’interno di un parco sopra le rive del fiume Saint Lawrence, al quarto km si arriva alla Boulevard de Champlain, dal quinto al nono km invece è previsto l’unico tratto pianeggiante del circuito; mentre al decimo una volta superata Rue de Remparts ecco le salite che alla lunga potranno fare selezione: si inizia con la Cote de la Potasse (420 metri con pendenza al 9%), subito dopo ecco arrivare la Montée de la Fabrique (190 metri al 7%) dove una volta in cima, il percorso sale ancora al 4% per 1 km. Dopo una discesa il plotone dovrà affrontare l’ultimo tratto che è senza dubbio il più difficile del circuito con la Cote de la Montagne (375 m al 10% di pendenza media ma con un massimo di 13%), Quest’ultimo tratto sicuramente sarà decisivo per chi si vuole lanciare nella volata per la vittoria finale.

Borsini favoriti

***** Peter Sagan, Julian Alaphilippe, Michael Matthews

**** Tim Wellens, Vincenzo Nibali, Diego Ulissi

*** Sonny Colbrelli, Oliver Naesen, Michal Kwiatkowski

** Daniel Martin, Michael Woods, Daryl Impey

* Enrico Gasparotto, Bauke Mollema, Geraint Thomas

Grand Prix Cycliste de Quebec 2019, diretta tv e streaming

Gli appassionati di ciclismo potranno seguire il Grand Prix Cycliste de Quebec 2019 sul canale Eurosport HD (canale 210 del decoder Sky), con collegamento a partire dalle ore 20 e dunque sarà possibile vedere la parte finale della gara visto che approssimativamente dovrebbe finire alle ore 22 circa.

Oltre che sul piccolo schermo, la visione sarà disponibile anche in streaming Eurosport Player.