Giro della Toscana 2019: percorso e diretta streaming

Mercoledì 18 settembre alle ore 11.20 prenderà il via la novantunesima edizione dell Giro della Toscana, gara che nella passata edizione fu vinta dall’azzurro Gianni Moscon davanti al francese Romain Bardet e l’altro italiano Domenico Pozzovivo.

Giro della Toscana 2019, percorso

Anche per quest’anno sia la partenza che il traguardo sarà Pontedera, città in provincia di Pisa per un totale di 204, 4 chilometri dunque rispetto all’edizione 2018 metri il percorso sarà leggermente più lungo (5,5 km in più); gara che sembra adatta più ai passisti-scalatori rispetto ai velocisti, data la presenza di tre salite molto impegnative, dove la principale è senz’altro quella del Monte Serra.

Partenza a Piazza dei Martiri della Libertà, nel primo tratto di corsa sono previste le salite di Lani e Capannoli, strappi comunque non molto lunghi e che non dovrebbero fare selezione; passate queste salite, ci sarà un tratto pianeggiante tra Calcinaia e Uliveto Terme, per poi arrivare al Monte Serra (8,3 km di salita al 7% di media), inserito in un circuito di 55,1 km da ripetere per tre volte e dove ci potrebbe essere un’importante selezione. Finita la scalata al Monte Serra ecco una discesa che porterà alla Bientina, per poi ricominciare il percorso da Pontedera per altri due giri, con il traguardo finale che presumibilmente dovrebbe essere tagliato tra le 16.10 e le 16.40.

Giro della Toscana 2019, borsino favoriti

***** Egan Bernal, Gianni Moscon, Romain Bardet

**** Warren Barguil, Davide Formolo, Giovanni Visconti

*** Fausto Masnada, Ivan Sosa, Andrea Vendrame

** Simone Petilli, Alexander Vlasov, Simone Consonni

* Nikolay Cherkasov, Giovanni Carboni, Phil Bauhaus

Giro della Toscana 2019, diretta tv e streaming

SEGUI IL GIRO DELLA TOSCANA 2019 IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il Giro della Toscana 2019 sarà visibile sia su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 15; sarà possibile anche una seconda opzione, ovvero quella di Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) dalle ore 15.10, disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming sia su RaiPlay che su Eurosport Player.