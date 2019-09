Mondiali Ciclismo, Prova in Linea Uomini Elite: percorso e favoriti

Oggi alle 9.40 prenderà il via la Prova in Linea Uomini Elite, ultima gara dei Mondiali di ciclismo iniziati con la vittoria dell’Olanda nella Cronometro a squadra mista e che ha visto tra gli altri, vincere due corridori azzurri, ovvero Antonio Tiberi (Cronometro Juniores Uomini) e Samuele Battistella (Prova in Linea U23).

Prova in Linea Uomini, il percorso

Nella Prova in Linea i corridori dovranno percorrere ben 280 chilometri con partenza da Leeds, con un tracciato in linea di 97 km dove ci saranno tre salite che potrebbero fare già una certa selezione e sono quella del Cray di 6.6 chilometri all1.3% di media e all’8.9% di massima e quella del Butterbubs di 6 chilometri al 2.5% di media e all’11.7% di massima e quella del Grinton Moor Summit di 4,4 km al 5.3% di media e all’8.8% di massima.

Terminati questi tre GPM ecco arrivare il circuito di Harrogate, lungo 13.8 km da affrontare per sette volte, con l’ottavo passaggio dal traguardo che sarà l’arrivo. Si tratta di un tracciato molto tecnico, con curve molto dure e non del tutto pianeggiante visto che saranno presenti due strappi: il primo ad inizio circuito, mentre il secondo un pò più complicato vicino all’arrivo. L’ultimo tratto che porterà al traguardo sarà composto prima da una discesa per poi finire con un rettilineo in leggera salita.

Nei Mondiali del 2018 ad Innsbruck questa gara la vinse lo spagnolo Alejandro Valverde che ebbe la meglio in volata dopo 6h46’41” sul francese Romain Bardet e sul canadese Michael Woods. Il primo degli italiani fu Gianni Moscon con un ottimo quinto posto a 13 secondi.

Prova in Linea Uomini, borsino favoriti

***** Mathieu Van der Poel, Peter Sagan, Julian Alaphilippe

**** Philippe Gilbert, Remco Evenepoel, Greg Van Avermaet

*** Alexey Lutsenko. Matteo Trentin, Tim Wellens

** Michael Matthews, Alexander Kristoff, Alejandro Valverde

* Sam Bennett, Zdenek Stybar, Jacob Fuglsang