Ciclismo, Gran Piemonte 2019: percorso e favoriti, diretta tv e streaming oggi 10 ottobre

Domani alle ore 12 si correrà l’edizione numero 103 del Gran Piemonte, classica autunnale valevole come prova dell’UCI Europe Tour. che precede il Giro di Lombardia in programma sabato 12. Nella scorsa edizione a tagliare il traguardo per primo fu l’azzurro Sonny Colbrelli che in volata ebbe la meglio sul francese Florian Senechal e l’italiano Davide Ballerini.

Gran Piemonte 2019, il percorso

La gara di quest’anno sarà più adatta agli scalatori dove saranno 185 i chilometri da percorrere con partenza sarà ad Agliè città metropolitana di Torino, con prima parte del tracciato con leggere salite tra Castellamonte e Cuorgnè; da qui in avanti invece ci saranno parecchi saliscendi che renderanno la gara molto interessante fin dall’inizio come quelli di San Francesco al Campo, San Benigno Canavese, Romano Canavese, Borgomasino, Cigliano e Salussola, superata quest’ultima la strada comincerà comincerà la prima vera salita, ovvero il Nelva, con una prima parte molto dura che finirà a Banchette, per poi proseguire con un tratto in discesa, ma arrivati a Pianezze i corridori ecco che le pendenze torneranno ad essere dure, dove chi avrà più forza potrà anche sferrare un attacco decisivo. Gli ultimi 25 km invece saranno equamente distribuiti: metà sarà la discesa molto ripida dal Nelva, metà la salita finale dell’Oropa (Biella) dove in prossimità del Santuario sarà posto il traguardo finale.

Gran Piemonte 2019, borsino favoriti

***** Egan Bernal, Rafal Majka, Giovanni Visconti

**** Davide Ballerini, Fausto Masnada, Ben Hermans

*** Diego Rosa, Daniel Martin, Carlos Verona

** Richard Carapaz, Hermann Pernsteiner, Louis Meintjes

* Simone Ravanelli, Warren Barguil, Alexandr Vlasov

Gran Piemonte 2019, diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo la classica autunnale Milano-Torino sarà visibile sia sul canale Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 14.30, sia su Rai Sport +HD (canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre) sempre dalle ore 14.30.

Ciclismo, Gran Piemonte 2019 è su Eurosport 2 HD | Guarda ora Eurosport su DAZN | Attiva ora DAZN.

La Milano-Torino si potrà guardare anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.