Ciclismo, Milano-Torino 2019: percorso e favoriti, diretta tv e streaming oggi 9 ottobre

Oggi alle ore 12.10 prenderà il via la centesima edizione della classica autunnale Milano-Torino valevole come evento dell’UCI Europe Tour; nella stagione scorsa la gara fu vinta dal francese Thibaut Pinot davanti al colombiano Miguel Angel Lopez e lo spagnolo Valverde.

Milano-Torino 2019, il percorso

Il percorso lungo 179 km, partirà da Magenta per una prima parte di tratto pianeggiante con strade larghe dove si passerà per Abbiategrasso, Vigevano e la Lomellina per arrivare fino al Monferrato. Da qui la gara entrerà nel vivo con alcuni saliscendi nella zona di Casale Monferrato, per poi nuovamente tornare a tratti rettilinei che porteranno nel circuito finale lungo 5 km da ripetere due volte eccezion fatta per i 600 metri finali. Il circuito inizierà con una salita che porterà alla basilica di Superga dove la pendenza media sarà del 9,1% con un massimo del 14% (a metà salita). Negli ultimi 600 metri dal traguardo svolta a U verso sinistra dove poi è prevista una rampa finale e un ultima curva a 50 metri dall’arrivo a Superga previsto tra le 16.15 e le 16.40.

Milano-Torino 2019, borsino favoriti

***** Egan Bernal, Julian Alaphilippe, Miguel Angel Lopez

**** Jacob Fuglsang, Davide Formolo, Alejandro Valverde

*** Adam Yates, Giulio Ciccone, Fausto Masnada

** Mikel Landa, Ilnur Zakarin, Wilco Kelderman

* Tim Wellens, Sergio Higuita, Tiesj Benoot

Milano-Torino, diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo la classica autunnale Milano-Torino sarà visibile sia sul canale Eurosport HD (canale 210 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 14.45, sia su Rai Sport +HD (canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre) dalle ore 14.30

La Milano-Torino si potrà guardare anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport HD.