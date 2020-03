Ciclismo, Strade Bianche: la corsa senese rinviata a data da destinarsi

La quattordicesima edizione della corsa ciclistica Strade Bianche valida come prova dell’UCI World Tour è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus che sta attanagliando il paese da più di due settimane.

Fini all’ultimo il Comune, la prefettura di Siena capitanata da Armando Gradone e il sindaco Luigi De Mossi, hanno cercato fino all’ultimo di far disputare la gara, ma il decreto governativo emanato e ufficializzato dal Premier Giuseppe Conte dove tutte le gare sportive devono essere disputate a porte chiuse, non ha lasciato altre possibilità.

Strade Bianche, il comunicato ufficiale

Questo il comunicato ufficiale: “Dopo l’incontro di questa mattina presso la Prefettura di Siena in presenza di Sua Eccellenza il Prefetto e del Sindaco di Siena, verificato che non esistono le condizioni per garantire quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, RCS Sport in accordo con le autorità competenti ha deciso di annullare le corse di ciclismo in programma sabato 7 marzo Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite. Rcs Sport attraverso la Federazione Ciclistica Italiana chiederà all’Uci di ricollocare le corse di ciclismo Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite in altra data del calendario ciclistico internazionale“.

Ora bisognerà vedere quando la corsa potrà essere disputata, mentre a questo punto anche la Tirreno-Adriatico (11-17 marzo) e la Milano-Sanremo (21 marzo), che sono gare più imminenti nel calendario ciclistico quasi sicuramente saranno rinviate, sperando che poi si possano recuperarle, comunque nelle prossime ore ci saranno delle comunicazioni ufficiali.