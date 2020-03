E’ già ai nastri di partenza la nona edizione della Gran Fondo Stelvio Santini in quanto già si stanno ricevendo le iscrizioni, la performance ciclistica si svolgerà domenica 20 giugno 2020. percorsi che i garisti possono decidere d fare sono tre con il traguardo finale al Passo dello Stelvio: percorso per i più in forma e allenati di 4000 metri, percorso di media difficoltà in cui non si fa il Passo del Mortirolo e lungo 138 km, poi c’è quello adatto a tutti di 68 km, ma che ha anche lui momenti non facili. Per i corridori che partecipano non c’è una classifica e non vengono premiati i primi classificati, c’è una classifica in ordine alfabetico, con ii tempi fatti in ogni percorso, inoltre ci sarà un premio con la maglietta a pois per il Re e la Regina delle salite d Teglio, Mortirolo, e Stelvio, viene infatti fata la classifica per ogni scalata, sia con quella che addiziona i tre tempi di ognuna, premiando e dando un premio al primo.

Ci sarà anche un riconoscimento per la Società che ha più corridori oltre a quella che porterà all’arrivo il numero più alto di suoi atleti a finire la corsa. Per ulteriori informazioni e iscrizioni andare sul sito www.granfondostelviosantni.com.