Ciclismo, fissato il nuovo calendario: ecco le date del Tour de France, Giro d’Italia e Mondiali

L’UCI (Unione Ciclistica Internazionale), al termine di una videoconferenza tenutasi in mattinata, ha comunicato il nuovo calendario per la stagione 2020, prolungando fino al 1° agosto lo stop di tutti gli eventi UciWorldTour.

Il Tour de France, inizialmente previsto dal 27 giugno al 19 luglio, è stato posticipato a causa della decisione del presidente francese, Emmanuel Macron, che ha vietato tutte le manifestazioni pubbliche fino a metà luglio: la Grande Boucle si correrà a fine estate, dal 29 agosto al 20 settembre.

Finito il Tour, sarà il momento dei Mondiali di Aigle-Martigny in Svizzera già previsti dal 20 al 27 settembre. Il Giro d’Italia e la Vuelta di Spagna si svolgeranno dopo i Mondiali: con molta probabilità, si correrà prima il Giro (presumibilmente dal 3 al 25 ottobre) e poi la Vuelta. Il Grande Giro spagnolo era programmato dal 14 agosto al 6 settembre, ma non potrà più disputarsi in quelle date vista la sovrapposizione con il Tour de France, considerato prioritario in quanto genera le maggiori entrate televisive e di sponsorizzazione per il ciclismo.

I campionati nazionali si svolgeranno il 22 e 23 agosto, il weekend prima dell’inizio del Tour. L’UCI ha confermato per la stagione 2020 anche le grandi classiche “Le più prestigiose gare su strada di un solo giorno (le Classiche), ovvero Milano-Sanremo (Italia), il Tour delle Fiandre (Belgio), la Parigi-Roubaix (Francia), Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio) e Il Lombardia (Italia) si svolgeranno tutti in questa stagione, in date ancora da definire“.

Soddisfatto il presidente dell’UCI, David Lappartient “Questo accordo è testimonianza del senso di responsabilità dei diversi attori del ciclismo in un periodo in cui l’unità è essenziale per limitare il più possibile gli effetti negativi della crisi”.

Questo calendario sarà soggetto a cambiamenti nel caso l’emergenza Coronavirus dovesse peggiorare su scala mondiale.