Il francese Julian Alaphilippe vince la 3.a tappa del Tour de France Binche-Épernay e conquista anche la maglia gialla; la vittoria è stata ottenuta grazie ad una fuga solitaria negli ultimi 15 chilometri dove è riuscito a staccare il resto della compagnia arrivando al traguardo con 26 secondi su Michael Matthews e Jasper Stuyven, bravi ad arrivare secondo e terzo nella volata con tutti gli altri. Male Fabio Aru arrivato con 1’22” di ritardo dal transalpino. Domani 4.a tappa Reims-Nancy.

Tour de France, presentazione 3.a tappa

Oggi lunedì 8 luglio la 3.a tappa del Tour de France prevede la Binche-Épernay, frazione adatta ai corridori da classiche.

Dopo le prime due tappe in terra belga oggi il Tour farà capolinea in Francia, infatti dopo ad una decina di kilometri dal via, la corsa saluterà il Belgio per tornare a casa fino ad arrivare al traguardo nella città di Épernay situato nel dipartimento della Marna; l’inizio da Binche è previsto per le ore 12.20, mentre l’arrivo è previsto tre le ore 17.20 e le 17.50.

La prima parte non prevede grosse difficoltà essendo totalmente pianeggiante dove al 102° km ci sarà il traguardo volante di Dizy-Le-Gros, mentre il clou della corsa si avrà negli ultimi 45 km dove ci saranno quattro GPM tutti ravvicinati tra di loro: Cote de Nanteuil-la-Foret (1,1 km al 6,8%), Cote d’Hautvillers (900 m al 10,5%), Cote de Champillon (1,8 km al 6,6%) e Cote de Mutigny (900 m al 12,2%); su quest’ultimo ci sarà il bonus sprint.

L’ultima Cote è situata a 5 km dal traguardo, anche se non è classificata come GPM della montagna, ovvero quella du Mont Beron (1% al 5,5%) dove potrebbe esserci la possibilità che qualche corridore provi ad anticipare il resto della compagnia; interessante l’arrivo in salita ad Épernay con il traguardo situato alla fine di una rampa di 500 metri all’8%.

Tour de France, 3.a tappa: borsino dei favoriti

***** Peter Sagan, Michael Matthews, Julian Alaphilippe

**** Wout Van Aert, Caleb Ewan, Sonny Colbrelli

*** Matteo Trentin, Greg Van Avermaet, Alberto Bettiol

** Mike Teunissen, Alejandro Valverde, Tim Wellens

* Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Maximilian Schachmann

Tour de France, 3.a tappa diretta tv e streaming

La frazione odierna del Tour de France sarà visibile su Rai 2 con collegamento dalle ore 14 con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico dell’ex ciclista Alessandro Ballan; altra possibilità di seguire la 3.tappa sarà quella di Eurosport (canale 210 del decoder) che si collegherà alle ore 12 con Luca Gregorio prima voce e l’ex ciclista e ora dirigente sportivo Riccardo Magrini, al commento tecnico.

Per chi non avrà la possibilità di seguire la tappa in tv, ci sarà la possibilità dello streaming gratis, sia su RaiPlay che su Eurosport Player.