Febbraio 2018: Interviste e workshop di successo per SuperNews

Febbraio è stato un mese molto stimolante per SuperNews e speriamo lo sia stato anche per Voi: abbiamo dato il via ufficiale alla ‘Intervista al Biliardino’ e organizzato a Milano con un evento di grande successo.

> Intervista Biliardino: Ogni mese daremo la possibilità ad uno dei nostri autori Senior (ovvero un autore che scrive sulla testata da almeno 3 mesi) di poter intervistare un personaggio dello sport. Metteremo a sua disposizione l’ospite, la nostra redazione a Roma e naturalmente il biliardino. A chiudere un rinfresco per salutarci

Il primo ad avere l’onore è stato Antonio Pilato, autore storico di SuperNews, che ha intervistato Guido De Angelis, direttore di Lazialità e telecronista di Mediaset Premium.

Ecco il video della prima Intervista al Biliardino di SuperNews

A breve vi comunicheremo l’intervista biliardino che stiamo organizzando per Marzo.

> Workshop @Milano: giornalismo televisivo, radiofonico e web con cinque ospiti di eccezione. Riccardo Cucchi, Luca Marchetti, Stefano Meloccaro, Pasquale Campopiano e Stefano Borghi hanno scelto la nostra testata per raccontare la loro esperienza di professionisti dell’informazione davanti ad una platea interessata ed incuriosita che ha partecipato attivamente, interagendo con gli ospiti, durante tutta la durata dell’incontro. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Di seguito i video degli interventi:

Riccardo Cucchi:

Marchetti e Meloccaro:

> Immagini professionali con Getty Images©: Come già comunicato SuperNews ha scelto Getty Images© per offrire un contenuto di prima qualità ai suoi autori e lettori. Avrete la possibilità di scegliere tra centinaia di immagini nel nostro database, quella giusta per il vostro articolo. Il database viene aggiornato ogni giorno aggiungendo nuove immagini dei portagonisti dello sport. Vedere per credere!

> Le nostre inizative: Ancora complimenti a Simone Mocellin per la sua intervista ad Elena Pietrini che si è aggiudicata il quinto Contest di SuperNews, cui hanno partecipato anche

– Lorenzo Carini che ha intervistato Valentina Diouf

– Paolo Mugnai con l’intervista a Pasquale Presutti

– Andrea Biagini con una intervista ad alex Baldaccini

Vedremo chi si aggiudicherà il biglietto per ROMA-SHAKTHAR DONETSK, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì 13 marzo allo Stadio Olimpico. Il Contest intervista di cui abbiamo dato pubblicità sul Gruppo Staff termina martedì 27 febbraio in serata.

