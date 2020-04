Cristiano Ronaldo, tutti i suoi numeri da record

Cristiano Ronaldo, già solo il suo nome è un record. Dall’esordio con lo Sporting Lisbona nel 2002, squadra della sua terra natia, all’ultimo match con la Juventus che ha spedito i bianconeri in cima alla classifica di Serie A, passando per il Manchester United che lo ha lanciato ed il Real Madrid che lo ha consacrato. Oggi, tra l’altro, corrono i due anni dalla rovesciata cult di CR7 contro la sua attuale squadra in quell’ultimo anno con i blancos. Quella rovesciata che fece alzare in piedi tutto l’Allianz Stadium di Torino. Per CR7 fu ovazione.

Ronaldo: “Il mio gol più bello”

“Il mio gol più bello.” Così lo ha definito Cristiano Ronaldo quello fatto contro la sua attuale squadra il 3 aprile 2018 proprio allo Juventus Stadium, quella che ora è la sua casa e che quel giorno lo applaudì per minuti interi dopo quella magica rovesciata che tutti ricordiamo. Per un attimo, i tifosi juventini di tutto il mondo si sono letteralmente dimenticati del risultato e sono stati completamente invasi dalla bellezza e dalla purezza del calcio, dalla virtuosità del gesto tecnico di un uomo non proprio con i piedi per terra, in quel caso.

Cristiano Ronaldo fa sempre parlare di sé e quando non gioca sono i numeri a risuonare al posto dei suoi soliti “Siuuuuu” che sentiamo dal campo. Anche quest’anno CR7 ha infranto record su record. Ve ne proponiamo giusto qualcuno, giusto per rendere ancor più chiara l’idea di chi sia CR7: amato e odiato, criticato ed osannato.

I record di Ronaldo in Champions League

Il primo giocatore a segnare 100 gol con un singolo club, raggiungendo questo traguardo con il Real Madrid il 14 febbraio 2018;

Ha segnato due o più gol in 35 occasioni;

Ha segnato 7 triplette;

Il primo giocatore ad aver segnato 50 gol nelle fasi ad eliminazione diretta;

L’unico giocatore ad aver segnato in tre finali di UEFA Champions League;

L’unico giocatore ad aver segnato in 11 partite consecutive nella competizione;

L’unico giocatore a segnare in tutte le sei partite della fase a gironi;

Il miglior marcatore di sempre della UEFA Champions League con 129 reti segnate;

La squadra contro cui ha segnato più di è la Juventus con 10 gol (Messi non ha mai segnato così tanto contro una singola squadra);

La squadra che ha affrontato più volte è il Lione: 11 sfide e 4 gol;

Record di gol nelle competizioni UEFA per club: 131;

Record di gol in una sola stagione di UEFA Champions League: 17 (2013/14);

Record di vittorie in finale di UEFA Champions League: 5;

Record di premi UEFA Club Footballer, Best Player, Men’s Players;

Record di presenze nella squadra dell’anno UEFA: 2004 e dal 2007 al 2019.

I record di Ronaldo in Serie A

Serie di 11 partite consecutive in gol in Serie A: Sassuolo (1), Lazio (1), Udinese (2), Sampdoria (1), Cagliari (3), Roma, Parma (2), Napoli, Fiorentina (2), Verona e Spal;

Il suo record personale è di 11 gare di fila in gol sia con la Juventus che con il Real Madrid;

Ha segnato i suoi primi 50 gol in 70 partite, risultando secondo nella classifica degli stranieri: terzo Milito (77), primo Shevchenko (69);

Il 22 febbraio 2020 Spal – Juventus è stata la partita ufficiale numero 1000 tra partite di club e nazionale;

Il primo ed unico giocatore ad aver vinto nei tre principali campionati del mondo (Premier, Liga, Serie A);

La sua vittima preferita in un campionato è stata il Sivilgia, trafitto per ben 27 volte;

I record di Ronaldo con la Juventus

Ronaldo segna un gol ogni 3,5 della squadra; a Madrid era una rete ogni 3,6 della squadra;

Ha superato David Trezeguet che aveva il record di 9 partite di fila in gol;

Ha raggiunto al secondo posto John Charles nella classifica dei primi 50 gol con la Juventus; al primo posto Omar Sivori 50 gol in 65 partite.

Ronaldo ha segnato 725 gol tra club e nazionale

463 di destro, 132 di sinistro, 128 di testa e 2 in altro modo;

619 da dentro l’area di rigore, 106 da fuori area;

120 sono i rigori segnati;

55 gol da calcio di punizione diretto.

Che dire. Seguiranno aggiornamenti.