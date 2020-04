Juventus, i migliori marcatori della UEFA Champions League

Chi ha segnato di più nella competizione della UEFA Champions League tra i giocatori della Juventus? Qual è stato il loro rendimento tra gol e partite disputate? Ecco una lista dei migliori marcatori della Juventus nella competizione internazionale per club più affiatata e più bella del mondo.

Champions League: emozioni in bianconero

Della Juventus in Champions League si ricordano tante emozioni. Di certo, tra queste spiccano la Champions League 1995-96 vinta a Roma contro l’Ajax ai rigori, con un Del Piero 21 enne da appena tre anni alla Juventus, ma che già incantava tutti i tifosi juventini e gli amanti del calcio giocato. A proposito di Alex, di lui si ricorda l’immensa standing ovation che il Santiago Bernabeu di Madrid gli riservò durante la sua sostituzione in un Real Madrid – Juventus del 5 novembre 2008, quando “Pinturicchio” segnò una doppietta tanto spettacolare quanto decisiva, dopo che già all’andata a Torino aveva messo a segno un gol altrettanto decisivo già al 5′ minuto da fuori area.

Ci ricordiamo poi della rete di Marcelo Zalayeta nei supplementari di Barcellona – Juventus della Champions League 2002-03 poi persa a Manchester ai rigori contro il Milan di Carlo Ancelotti. In quella stessa Champions, il trio delle meraviglie Del Piero – Trezeguet – Nedved fece saltare dai divani i tifosi bianconeri con un 3-1 spettacolare sul Real Madrid che portò la Juventus in finale all’Old Trafford.

In tempi più recenti, ci si ricorda sicuramente dei 3 “Siuuuu” gridati da Cristiano Ronaldo allo Juventus Stadium nella rimonta contro l’Atletico Madrid. E quest’anno Dybala, che in pochi minuti ribalta con due gol magnifici il risultato contro la Lokomotiv Mosca, finendo con Higuain che con un colpo di tacco da vero e puro fuoriclasse, manda Douglas Costa a segnare il gol vittoria nel ritorno sempre con la Lokomotiv Mosca.

Tante emozioni vissute e scaturite da tanti gol. Tante emozioni ancora da vivere, tanti gol ancora da segnare. Vediamo la classifica dei migliori marcatori della Juventus nella UEFA Champions League (anche ex Coppa dei Campioni) aggiornata all’ultimo match della Juventus svoltosi il 26 febbraio 2020.

I migliori marcatori della Juventus in Champions League

22) Marcelo Zalayeta – 6 gol in 31 partite;

21) Fabio Quagliarella – 6 gol in 11 partite;

20) Pietro Paolo Virdis – 6 gol in 9 partite;

19) Michael Laudrup – 6 gol in 9 partite;

18) Omar Sivori – 6 gol in 8 partite;

17) Aldo Serena – 6 gol in 6 partite;

16) Roberto Bettega – 7 gol in 31 partite;

15) Alvaro Morata – 7 gol in 20 partite;

14) Carlos Tevez – 7 gol in 19 partite;

13) Marco Di Vaio – 7 gol in 18 partite;

12) Cristiano Ronaldo – 8 gol in 16 partite;

11) Arturo Vidal – 9 gol in 27 partite;

10) Nicola Amoruso – 9 gol in 22 partite;

9) Mario Mandzukic – 10 gol in 30 partite;

8) Paolo Rossi – 11 gol in 18 partite;

7) Pavel Nedved – 12 gol in 55 partite;

6) Gonzalo Higuain – 12 gol in 28 partite;

5) Paulo Dybala – 14 gol in 42 partite;

4) Michel Platini – 17 gol in 28 partite;

3) Filippo Inzaghi – 17 gol in 26 partite;

2) David Trezeguet – 28 gol in 52 partite;

1) Alessandro Del Piero – 44 gol in 92 partite.