Ludovica Pagani, dalla gaffe di Bergamo TV all’apoteosi di Piazza del Popolo (VIDEO-INTERVISTA)

Nell’era tecnologica, un errore può essere amplificato e diventare un trampolino di lancio involontario. Lo sa bene Ludovica Pagani, la giovane giornalista di Sportitalia, dal passato esilarante dinanzi al…tabellone di Serie A. Perché quella classifica, seppur graficamente basilare sugli schermi di Bergamo TV, giocò un brutto scherzo alla showgirl lombarda circa 3 anni fa, durante la sua prima apparizione televisiva nelle vesti di valletta. Punti letti come posizioni in classifica e via alla viralità in rete, che inconsapevolmente non le mette timore, anzi diventa il punto di partenza per una carriera a metà tra moda e sport. Infatti, in questi lunghi 3 anni, Ludovica Pagani ha collezionato partnership (tra cui quella con Gli Autogol) e numeri da capogiro, grazie all’approccio sexy e goliardico sul profilo Instagram, consacrandola a ‘stella’ accanto all’icona sky Diletta Leotta con circa 1 milione di iscritti. E tra i tantissimi followers, spicca un vero e proprio fan club, chiamato #teampagani, che la osanna perlopiù dai banchi di scuola e la insegue nei vari appuntamenti al di fuori degli studi di Sportitalia.

La prima occasione di un incontro real per i seguaci di Roma è avvenuto lo scorso 17 Febbraio, in un negozio di telefonia a Via del Corso, dove Ludovica Pagani ha fatto autografi e scattato foto, prima di dirigersi come in un corteo verso Piazza del Popolo. Tra urla, risate e selfie, la giovane bergamasca ha ricevuto un consenso degno di una VIP ormai consolidata, mantenendo sempre quel pizzico di umiltà e serietà che ci ha voluto sottolineare nell’intervista “post-evento“.

Riprese: Giorgio Immarrata