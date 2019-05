Oggi siamo in compagnia del noto giornalista e telecronista di Sky Maurizio Compagnoni, con lui abbiamo fatto una lunga e piacevole chiacchierata.

Ecco le sue parole.

Il primo argomento affrontato è stato l’addio alla Roma di Daniele De Rossi. Compagnoni ci ha detto: “Sono rimasto stupito dalla decisione della Roma di chiudere con De Rossi, soprattutto dopo che il giocatore si era detto disponibile a firmare un contratto a gettone. Non sono a conoscenza di proposte da parte di altre squadre ma mi affascinerebbe vederlo con la maglia del Boca, squadra di cui è tifoso.”

A proposito di addii, si è parlato anche dell’addio al calcio di una delle colonne della difesa juventina, la cosiddetta BBC, Andrea Barzagli. Abbiamo chiesto in quale ruolo lo vedrebbe bene e lui ci ha risposto che Barzagli vorrebbe fare l’allenatore e quindi secondo lui potrebbe iniziare come assistente di Massimiliano Allegri. Proprio su quest’ultimo, è di oggi la notizia che potrebbe proseguire la sua carriera di allenatore nella Liga, ma Compagnoni non si sbilancia tantissimo, dicendo che dopo la Juventus non può che accettare un top club.

Compagnoni:”Gattuso ha richieste di mercato”

Parlando del campionato, precisamente della Juventus, alla domanda Juve campionato splendido come sempre, ma manca ancora qualcosa per la Champions, cosa secondo te?, la risposta è stata:“Non lo so, la Champions dipende da mille fattori, con l’eliminazione diretta basta un episodio a spostare gli equilibri”. Parlando della finale che si giocherà domani al Wanda Metropolitan di Madrid tra Totthenam e Liverpool, ci dice che secondo lui ha il 52% di possibilità di vittoria il Liverpool, mentre 48% il Tottenham.

Parlando invece della storica qualificazione dell‘Atalanta in Champions League per la prima volta, dice che non sa che idee abbia Gasperini e che capisce la tentazione di abbracciare un progetto ambizioso ma sarebbe affascinante vedere Gasperini guidare l’Atalanta in Champions.

Per ultima cosa abbiamo affrontato l’argomento delle dimissioni di Gattuso dal Milan. Compagnoni si dice sorpreso di questa scelta, ma che Gattuso da signore ha rinunciato agli altri due anni di contratto che lo legavano alla società. Ha aggiunto che l’ormai ex tecnico del Milan ha un buon mercato, che lo vedrebbe bene alla Fiorentina, in caso di separazione con Montella, oppure alla Lazio, o ancora all’Atalanta se Gasperini dovesse andare alla Roma.