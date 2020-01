Concludiamo l’ intervista gentilmente rilasciataci dal grande commissario tecnico del nuoto paralimpico Riccardo Vernole, con una certa nostalgia, perché per un po’ di tempo non sentiremo i suoi ragazzi per lasciarli concentrati al lavoro quotidiano, ma certamente li seguiremo nella loro crescita costante verso quello che è è il vero obiettivo di tutto il movimento: vincere le paralimpiadi di Tokyo 2020 per dimostrare al mondo sportivo che con serietà e determinazione,senza sperperare le risorse umane ed economiche, si possono raggiungere le vette più alte.

Forza Mister! Siamo tutti con lei e suoi ragazzi esemplari!

6) Supernews: Che voto darebbe alla FINP per tutto quello che ha fatto in questi ultimi due lustri per il movimento grazie a lei, a Valori e Pancalli?

C.T. Vernole: Pancalli è quello che spinge il movimento sempre più in alto,lasciando dietro dei puntelli di forza e che ha costruito le fondamenta solide in cemento armato; la cultura del paralimpico è nella mente e nel cuore di tutti; siamo un esempio per tanti.

Il Presidente Valori e il segretario generale Riccobello hanno avuto la volontà di dare ampia libertà e fiducia al progetto da me avanzato, e la cosa non era scontata.

La FINP è guidata da persone lungimiranti e competenti.

La nostra federazione è come una grande famiglia, perché ci conosciamo da moltissimi anni prima ancora che io prendessi l’incarico di Commissario Tecnico.

7) Supernews: Allenarsi assieme agli atleti della FIN attraverso i collegiali e gli scambi continui sulle nuove metodologie di allenamento, è stato il punto di svolta della crescita dei vostri atleti, o ci sono ancora segreti sportivi che non conosciamo?

C.T. Vernole: Il punto di svolta più che i collegiali con gli atleti della FIN (pur sempre stimolanti), è stato l’inserimento di tecnici federali di altissimo livello, i quali riescono a far emergere il meglio da ogni atleta, mentre in passato pur avendo nuotatori fortissimi, ciò non accadeva perché la nostra storia è molto giovane e all’inizio non vi erano istruttori professionisti che avessero competenze adeguate anche sulla disabilità.

Oggi gli allenatori sono invece molto preparati a 360 gradi.

8) Supernews : Cosa consiglierebbe alle famiglie che hanno figli che non riescono a reagire alle avversità della vita, per spronarli ad intraprendere l’affascinante strada dello sport paralimpico?

C.T. Vernole: Fare sport aiuterebbe i ragazzi a superare i propri limiti,li farebbe crescere a livello psicofisico tramite il confronto con altri atleti e soprattutto,permetterebbe loro di viaggiare, di allargare i loro orizzonti e favorirebbe anche uno scambio culturale con agonisti provenienti da tutto il mondo.

9) Supernews : Quasi tutti i vostri atleti hanno vinto medaglie, chi più e chi meno, hanno ottenuto traguardi impensabili fino al 2009,rendendo la vostra squadra un esempio per tutti.Concorda che per ottenere grandi risultati ci vogliono tempo,volontà e sacrifici?

C.T. Vernole: Giorni di lavoro, condivisione,progetti, c’erano fin dall’inizio della nostra avventura. La crescita della federazione ha portato molti atleti Fin con una lieve disabilità, ad entrare nel circuito delle gare FINP, fino ad allora molto sottovalutato dagli stessi, facendo loro comprendere che esistevano ampi margini di crescita umana, economica e professionale,che prima ignoravano totalmente.

Come ho già detto prima, la chiave di volta è stata quella di anteporre il noi all’io.

I veterani della squadra fanno da guida ai nuovi arrivati ,che iniziano subito a crescere professionalmente.

Questi sono infine tutti i gioielli del C.T.Vernole che hanno conquistato Londra e che molto probabilmente andranno alle paralimpiadi:

Xenia Palazzo

Berra Alessia

Boggioni Monica

Ghiretti Giulia

Gigli Carlotta

Procida Angela

Scortechini Alessia

Talamona Arianna

Terzi Giulia

Trimi Arjola

Barlaam Simone

Bicelli Federico

Bocciardo Francesco

Boni Vincenzo

Ciulli Simone

Fantin Antonio

Menciotti Riccardo

Morelli Efrem

Morlacchi Federico

Raimondi Stefano

Sottile Fabrizio

Urso Salvatore