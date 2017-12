Avellino-Ternana 2-1, Asencio e Bidaoui salvano la panchina di Novellino

93′ Dopo 3 minuti di recupero Piscopo di Imperia fischia la fine di Avellino-Ternana

92′ GOL DELLA TERNANA, 2-1 TREMOLADA, tiro a giro sotto rete su assist di Albadoro. Ma è tardi

90′ Saranno 3 i minuti di recupero

88′ PALO DI ALBADORO. Cross di Tremolada, la punta stacca in area e coglie la base del palo

87′ AMMONITO DI TACCHIO per gioco falloso

84′ SOSTITUZIONE AVELLINO entra Falasco ed esce Ardemagni

81′ Bella parata di Radu su tiro di Tremolada. Ci prova solo lui

80′ Plizzari in un minuto salva due volte su Bidaoui, Avellino vicino al terzo gol

79′ Gran tiro di Tremolada, la palla sfiora il palo

77′ SOSTITUZIONE TERNANA entra Taurino ed esce Ferretti

75′ SOSTITUZIONE AVELLINO entra Pecorini ed esce Rizzato

74′ Tiro di Tiscione dai 24 metri, Radu blocca a terra

71′ SOSTITUZIONE TERNANA entra Zanon ed esce Favalli

69′ SOSTITUZIONE AVELLINO entra Castaldo ed esce Asencio

65′ La Ternana ancora non trova il guizzo per rientrare in partita

57′ Pericoloso Ardemagni che arriva al tiro, ma la spallata di Valjent lo costringe all’errore

55′ Prova a reagire la Ternana con Tremolada, tiro a giro ma palla fuori

54′ GOL DELL’AVELLINO, 2-0 BIDAOUI. Assist di Molina per Bidaoui che solo al limite dell’area piazza la zampata vincente

50′ Tiro secco di Bidaoui, Plizzari blocca a terra in due tempi

48′ Pochesci modifica l’assetto delle Fere passando al 4-2-3-1

46′ SOSTITUZIONE TERNANA, entra Tiscione ed esce Varone

46′ Inizia il secondo tempo di Avellino-Ternana

45′ Senza recupero finisce il primo tempo. Avellino avanti di una rete

39′ AMMONITO PAOLUCCI per gioco scorretto

36′ Contropiede biancoverde con Molina che colpisce di testa, Valjent devia in angolo

30′ La Ternana non riesce a reagire e i padroni di casa controllano il match

24′ GOL DELL’AVELLINO, 1-0 ASENCIO. Errore di Ferretti, Bidaoui serve palla in area alla punta irpina e piatto alle spalle di Plizzari

19′ Tremolada tira dai 25 metri, palla lontana dai pali

15′ Campo molto pesante, anche se ha smesso di piovere. Il match non decolla

9′ Molina imbeccato da Asencio si invola e tira, la palla finisce a lato di poco

1′ Tiro di Favalli dai 22 metri palla a lato

Ore 20.30 inizia il match del Partenio Avellino-Ternana

Ecco le formazioni ufficiali che Novellino e Pochesci schiereranno al Partenio Lombardi dalle ore 20.30

Avellino-Ternana, il tabellino

AVELLINO (4-4-1-1): Radu, Ngawa, Marchizza, Migliorini, Rizzato (75’Pecorini) ; Molina, D’Angelo, Di Tacchio, Bidaoui; Asencio (69’Castaldo), Ardemagni (84′ Falasco) Allenatore: Novellino. A disposizione: Iuliano, Lezzerini, Moretti, Kresic, Camara, Gavazzi, Paghera

TERNANA (4-3-1-2): Plizzari; Ferretti (77’Taurino), Marino, Valjent, Favalli (71’Zanon); Angiulli, Paolucci, Varone (46’Tiscione); Tremolada; Finotto Albadoro Allenatore: Pochesci. A disposizione: Bleve, Sala, Vitiello, Signorini, Bordin, Bombagi, Capitani, Candellone, Montalto

Reti: 24′ Asencio; 54′ Bidaoui; 92′ Tremolada

Angoli: 4-5

Ammoniti: Paolucci; Di Tacchio

Espulsi: –

Arbitro: Fabio Piscopo di Imperia

Assistenti: Pasquale Capaldo di Napoli e Giovanni Colella di Crotone

IV°Ufficiale: Niccolò Baroni di Firenze

Avelllino-Ternana, la presentazione

Come recita il sito ufficiale della Lega Serie B sfida in coda al Partenio Adriano Lombardi di Avellino tra gli irpini di Novellino, e la Ternana che, tornata alla vittoria nell’ultimo match dell’anno al Liberati (4-3 allo Pro Vercelli), punta a staccarsi dalla zona retrocessione. Pochesci deve fare a meno di Signorini e Gasparetto infortunati, e con Valjent e Tiscione non al meglio. Meno problemi invece per il tecnico dell’Avellino che farà a meno dello squalificato Suagher e i lungodegenti Morosini, Lasik e Laverone. In campo la miglior formazione possibile inquadrata in un 4-4-1-1. Ecco le probabili formazioni di Avellino-Ternana. Potrete seguire la diretta testuale del match su questa pagina dalle ore 20.30. Formazioni ufficiali alle 19.

Avellino-Ternana, le formazioni

Avellino-Ternana, l’arbitro

Sarà Fabio Piscopo di Imperia l’arbitro di Avellino-Ternana in programma giovedì oggi alle ore 20.30 allo stadio Partenio Adriano Lombardi. Si tratta di un “fischietto” al primo anno nella Can B dove ha diretto 3 gare (2 vittorie interne ed una esterna con un calciatore espulso ed un rigore assegnato). Il direttore di gara classe ’86 non ha precedenti con le Fere e con gli irpini sarà assistito da Pasquale Capaldo di Napoli e Giovanni Colella di Crotone mentre il IV Ufficiale sarà Niccolò Baroni di Firenze.

Avellino-Ternana, come vederla

La partita del Partenio Adriano Lombardi valida per la Ventunesima Giornata della Serie B 2017-2018 sarà trasmessa in diretta da Sky Sport e Sky Sport HD in streaming sarà possibile seguirla sull’applicazione SkyGo.