LIVE Fiorentina-Milan, cronaca e risultato in tempo reale: viola vicini al gol

42′ Donnarumma decisivo in uscita di piede su Simeone

40′ Punizione di Veretout sulla barriera

39′ AMMONITO Romagnoli ma i giocatori viola chiedono il rosso in quanto ultimo uomo

39′ Simeone vince un rimpallo con Bonucci e supera in velocità Romagnoli che lo mette giù poco fuori area.

35′ Suso guadagna un angolo per l’anticipo di Biraghi. Sulla battuta del corner nulla di fatto

32′ Ripartenza di Thereau atterrato da Calabria

31′ Dalla sinistra Biraghi mette al centro una palla che Montolivo devia fuori area di testa

28′ Gara finora con pochi spunti da entrambe le parti con il Milan più attendista ma la Fiorentina con poche idee

23′ Gil Dias si libera di tre avversari sulla fascia sinistra ma il cross in area è troppo lungo

18′ Cross di Laurini dalla destra, Veretout anticipa il diretto avversario ma colpisce di schiena mandando la palla a lato

15′ Benassi avanza in contropiede con i viola in superiorità numerica ma aspetta troppo per servire Simeone, poi passa una palla lunga a Thereau e l’azione sfuma

14′ Angolo per il Milan, Kessie svirgola la conclusione

11′ Simeone davanti a Donnarumma ma in posizione di fuorigioco

7′ Cutrone ben lanciato ma calcia a lato

4′ Laurini attento recupera un pallone sulla destra togliendolo a Borini

Iniziata! La Fiorentina attacca dalla parte della Curva Fiesole

Risuona l’Inno di Narciso Parigi

Le formazioni ufficiali

Fiorentina: Sportiello, Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi, Veretout, Badelj, Benassi, Gil Dias, Simeone, Thereau. All. Pioli.

Milan: Donnarumma G., Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez, Montolivo, Kessie, Bonaventura, Suso, Cutrone, Borini. All. Gattuso.

Cari amici di Supernews, il vostro Paolo Mugnai è pronto a raccontarvi dallo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze Fiorentina – Milan, valida per la diciannovesima e ultima giornata del girone di andata. Nello scorso turno la squadra di Stefano Pioli ha vinto a Cagliari per 1 a 0 grazie al gol di Babacar mentre quella di Gennaro Gattuso ha perso per 2 a 0 in casa propria contro l’Atalanta. Diverso il destino nei Quarti di finale di Coppa Italia, con la Fiorentina eliminata dalla Lazio e il Milan qualificatosi in semifinale superando l’Inter con la rete nei tempi supplementari di Cutrone.

XIX giornata Serie A – Crotone – Napoli (giocata ieri); Fiorentina – Milan (ore 12.30); Atalanta – Cagliari (ore 15); Benevento – Chievo (ore 15); Bologna – Udinese (ore 15); Roma – Sassuolo (ore 15); Sampdoria – Spal (ore 15); Torino – Genoa (ore 15); Inter – Lazio (ore 18); Hellas Verona – Juventus (ore 20.45).

Classifica: Napoli 45; Juventus 44; Inter 40; Roma 38; Lazio 36; Sampdoria e Atalanta 27; Fiorentina 26; Udinese 24; Torino 24; Milan 24; Bologna 24; Chievo 21; Sassuolo 20; Genoa e Cagliari 17; Spal e Crotone 15; Hellas Verona 13; Benevento 1.

Arbitro: Luca Banti di Livorno, assistito da Vivenzi e Di Iorio, addetti al Var Valeri e Dobosz, quarto uomo Tagliavento.