LIVE Inter-Lazio, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni

LIVE Inter-Lazio, calcio d’inizio ore 18

Diciannovesima giornata Serie A TIM 2017/18, Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

L’Inter vuole rialzare la testa. Dopo tre sconfitte consecutive fra Campionato e Coppa Italia contro Udinese, Sassuolo e Milan, la squadra di Luciano Spalletti è desiderosa di tornare al successo, ma nel primo posticipo domenicale della diciannovesima giornata di Serie A i nerazzurri se la vedranno con la Lazio di Simone Inzaghi, squadra reduce da quattro risultati utili consecutivi.

Inter-Lazio è un match per l’Europa: i padroni di casa, scesi al terzo posto in classifica dopo gli ultimi risultati piuttosto deludenti, mettono nel mirino la Juventus, impegnata alle 20.45 in casa dell’Hellas Verona.

La Lazio, attualmente quinta in attesa di quanto accadrà nei match delle 15, è ancora agganciata al treno delle big ma ha bisogno di punti “pesanti” in vista dell’imminente inizio del girone di ritorno.

Il prossimo weekend, Ciro Immobile e compagni saranno ospiti della Spal: arrivare a questo appuntamento con una vittoria a San Siro darebbe sicuramente una grande iniezione di fiducia alla squadra della Capitale, che ancora crede nel “miracolo” Champions League. L’Inter, invece, anticiperà al venerdì (ore 20.45) in casa della Fiorentina, che ha fermato il Milan sul 1-1 nel match dell’ora di pranzo.

Inter-Lazio è anche un duello aperto tra Mauro Icardi e Ciro Immobile: se il primo è chiamato a trascinare la propria squadra fuori dal momento negativo, l’attaccante campano è invece pronto a confermare le ultime buone prestazioni offerte contro Crotone e Fiorentina (in Coppa Italia). Non mancheranno sicuramente le emozioni e i gol: allacciate le cinture, Inter-Lazio comincerà alle 18 e ci sarà da divertirsi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LAZIO

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Santon; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Immobile.