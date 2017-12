Il derby delicato tra le due squadre milanesi in crisi viene vinto dal Milan. Decide Cutrone solo al 103esimo minuto e nei supplementari. Una partita piena di errori, ma anche di grandi parate come quelle del terzo portiere dei rossoneri Antonio Donnarumma, chiamato a sostituire nel riscaldamento l’infortunato Storari. Il fratello di GIgi sfoggia una grande prestazione e aiuta i compagni nella vittoria che sancisce il passaggio in semifinale degli uomini di Gattuso. I rossoneri in una gara di andata e ritorno di semifinale se la vedranno con la Lazio di Simone Inzaghi.

120’+1′- La partita termina qui. Il Milan passa in semifinale.

120′- Icardi prolunga la palla che va tra le braccia di Antonio Donnarumma.

118′- Romagnoli fermato in ripartenza da Vecino.

116′- Cross di Suso ma Crutone non riesce a gettarla in rete.

114′- Ammonito Borja Valero per protesta.

113′- Calabria ferma Cancelo in corner.

110′- Cartellino giallo a Vecino per atterramento di Suso.

109′- Ranocchia fa partire l’azione dopo un grande intervento.

106′- Si inizia.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

105′- Terminato il primo tempo supplementare.

103′- GOOOLLLL!!! 1-0 Milan con Cutrone sblocca il match. Cross di Suso con Cutrone che intercetta e di piatto destro beffa Handanovic.

100′- Eder entra al posto di Candreva.

98′- Cutrone murato dalla difesa nerazzurra.

97′- Cross di Candreva con Antonio Donnarumma che la fa sua la sfera.

96′- Tiro di Bonaventura che va di poco a lato in corner.

94′- Cross di Candreva con la palla intercettata da Donnarumma tra le sue braccia.

92′- Cutrone fermato da Ranocchia in calcio d’angolo.

91′- Calcio di inizio.

PRIMO TEMPO SUPPLEMANTARE

90’+4′- L’arbitro fischia la fine dei tempi regoalmentari.

90′-Saranno quattro i minuti di recupero.

89′-Handanovic dal corner battuto dai rossoneri in tuffo riesce a gettare la palla fuori area.

89′-Conclusione di Suso deviata in calcio d’angolo.

88′-Kessie in area non riesce a tirare e la palla va sui piedi di un difensore nerazzurro che spazza fuori dall’area di rigore.

85′-Tiro di Perisic con Donnarumma che respinge ma Candreva lì vicino non riesce ancora una volta a gettarla in rete con la palla che finisce in angolo.

80′-Tiro di Perisic alto sopra la traversa.

78′-Corner di Calhanoglu smanacciato fuori dall’area da Handanovic e poi Biglia prende la sfera per Suso che fa partire una conclusione che si stampa su deviazione sulla traversa.

75′-Esce Kalinic per Cutrone.

73′- Tiro di Rodriguez con la palla che va a sbattere sulla mano di un difensore, ma l’arbitro lascia proseguire.

71′- Ammonito Skriniar per entrata su Kalinic irregolare.

66′-Esce Joao Mario ed entra Borja Valero.

64′-Respinta dopo una parata di Handanovic ma Bonaventura di testa non riesce a insaccare in rete.

62′-Tiro da lontano di Vecino ma centrale e Donnarumma para la conclusione.

58′-Icardi dopo raccolto il cross in area mette in mezzo per Joao Mario ma Donnarumma ferma tutto in corner.

57′-Skriniar ferma Kalinic con un grande intervento in area di rigore.

55′-Corner di Cancelo con Donnarumma che smanaccia fuori dall’area di rigore.

53′-Icardi fermato in fuorigioco.

52′-Esce Abate ed entra Calabria.

51′- Icardi fermato a limite dell’area grazie all’uscita di Donnarumma.

51′-Kalinic va giù in area ma l’arbitro fa continuare.

49′-Bonucci allontana il pallone dalla sua area e fa ripartire l’azione.

47′- Fallo di mano di Perisic. Il Milan riparte con un calcio di punizione.

45′-Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45’+1′-Terminata la prima frazione.

44′-Ci sarà solo un minuto di recupero.

42′-Skriniar tocca in corner ancora una volta una palla pericolosa del Milan.

40′-Ancora Romagnoli che ferma Cancelo in fallo laterale.

39′-Cross di Suso ma non calibra bene per Kalinic e la palla termina fuori dal rettangolo di gioco.

37′-Romagnoli ferma Cancelo in angolo che poi non va a buon fine.

36′-Tiro di Kessie, potente ma non preciso, con la palla che finisce alta sopra la traversa.

34′-Donnarumma ferma Icardi imbeccato da un lancio di Cancelo.

32′-Colpo di testa all’indietro di Icardi che va di poco sopra la traversa.

30′-Sbaglia Bonucci, ma anche Joao Mario successivamente. Entrambi lenti si fanno rimontare e non riescono a far ripartire l’azione.

28′-Tiro di Suso respinto a mano aperta da Handanovic che poi fa sua la sfera e rilancia l’azione per i nerazzurri.

25′-Annullato fuorigioco Inter.

22′-Biglia riceve un giallo per intervento in netto ritardo.

17′-Colpo di testa di Bonaventura, Handanovic salva con una gran parata.

14′-Cross di Rodriguez che va in area ma nessuno riesce a prendere la palla per gettarla in rete.

11′-Candreva viene fermato in fuorigioco.

9′-Punizione di Suso intercettata di testa da Skriniar che allontana dall’area di rigore la sfera.

7′-Calcio di punizione per il Milan con atterramento da parte di Vecino di Suso.

5′-Corner per l’Inter con Perisic che non va a buon fine.

3′-Occasione per Vecino. La palla calciata dal giocatore dell’Inter viene deviata in angolo.

1′-Iniziato il match.

20:02- FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-3-3): Antonio Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura. All. Gattuso

20:00- FORMAZIONE UFFICIALE INTER (4-2-3-1):Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All. Spalletti

19:45- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Gattuso e Spalletti.

14:20- PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Donnarumma-Calabria-Bonucci-Romagnoli-Rodriguez-Kessie-Biglia-Locatelli-Suso-Kalinic-Bonaventura. All. Gattuso

14:00- PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Padelli-Cancelo-Ranocchia-Skriniar-Nagatomo-Vecino-Gagliardini-Candreva-Borja Valero-Perisic-Icardi. All. Spalletti

Secondo quarto di finale di Tim Cup tra Inter e Milan. Entrambe le compagini sono alla ricerca di riscatto dopo le due sonore sconfitte consecutive. Chi rischia di più però è Gattuso che ha trovato solo due vittorie una in campionato contro il Bologna e l’altra in Coppa Italia a San Siro su un Verona rinunciatario. Spalletti non vuole sbagliare più almeno in questo finale di prima parte di stagione. Quindi è intenzionato a schierare i titolarissimi come Skriniar, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic e Icardi. Unici ritocchi in difesa con Padelli che potrebbe sostituire Handanovic in porta, invece la difesa rientrerebbe l’ottimo Cancelo che ha ben giocato a Reggio Emilia e poi Ranocchia che sostituirebbe Miranda come centrale. Infine Icardi potrà essere innescato da Perisic e Candreva.

Dall’altra parte anche Gattuso non vuole rischiare e sicuramente schiererà la formazione migliore. Donnarumma in porta con la difesa a tre formata da Romagnoli- Bonucci-Calabria. Mentre il centrocampo sarà formato da Kessie-Biglia-Locatelli e in attacco ritorna Suso dopo la squalifica in campionato. Lo spagnolo affiancherà in attacco Kalinic e Bonaventura (goleador al momento di questo inizio di era Gattuso).