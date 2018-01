Atalanta-Juventus 0-1: i bianconeri grazie a un gol di Higuain guadagnano un pezzo di finale (Video e Gol)

Primo round della semifinale tra Atalanta-Juventus va alla squadra di Allegri grazie a una rete di Higuain nel primo tempo. Il Pipita subito mette sotto shock gli orobici con il suo gol, poi gli undici di Gasperini riescono anche a reagire, ma Gomez dopo ottenuto un rigore lo sbaglia. La partita rimane sempre sullo stesso andazzo con l’Atalanta che attacca e gli uomini di Allegri pronti a difendere. L’estrenua difesa bianconera dura fino al 95′ grazie anche agli interventi di Buffon. La partita finisce 1-0 e la Juve ha un piede in finale.

90’+4′- Punizione di Ilicic che va in area poi mucchio dopo la prende Borrow che la rimette in area, ma nessuno la riesce a prendere la sfera che l’arbitro fischia la fine.

90’+3′- Bentancur cartellino giallo per atterramento di Castagne. Punizione per gli orobici.

90’+1′- De Sciglio sbaglia il rinvio e regala all’Atalanta una rimessa laterale ravvicinata.

90′- Saranno 5 i minuti di recupero.

88′- Entra Bentancur al posto di Pjanic.

87′- Prima il tiro di Petagna su Buffon poi Freueler su Barzagli e la palla non va in rete. Entrambi i giocatori salvano il risultato.

86′- Toloi tira ma centra Matuidi che da muro difende come quasi tutti gli undici bianconeri.

83′- Conclusione di Higuain che termina fuori di poco.

82′- Gomez lascia il posto a Petagna.

81′- Barzagli entra per Benatia.

80′- Ammonito Masiello per fallo su Bernardeschi.

79′- Higuain fermato da Palomino appena all’ingresso in area di rigore.

78′- Tiro di Ilicic smorzato dalla difesa bianconera e poi esce Buffon che fa sua la palla.

74′- De Sciglio riceve un passaggio in profondità nell’area piccola e trova Higuain che mette sul fondo la palla dopo un tiro veloce.

72′- Cross di De Sciglio con Mandzukic che prende di testa e getta la palla sul fondo.

69′- Intervento di De Roon su Matuidi. Si riparte con una punizione di Higuain.

65′- Corner di Pjanic che getta la palla in area ma la difesa orobica spazza dall’area di rigore.

63′- Bernadeschi rimpiazza Douglas Costa.

58′- Palomino mette un avversario a terra e riparte con un calcio di punizione l’Atalanta.

55′- Ilicic crossa ma non trova nessuno in area.

52′- Matuidi subisce fallo e la Juve può ripartire con un calcio di punizione.

49′- Ammonizione per Chiellini che mette a terra Ilicic e si becca il cartellino giallo.

46′- Tiro di Gomez che impegna subito Buffon. De Roon ruba pallone a Khedira che va a terra e riparte.

45′- Iniziato il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45’+2‘- L’arbitro fischia la fine dei primi 45’.

44′- Saranno due i minuti di recupero.

43′- Castagne su Higuain commette fallo, ma l’arbitro lascia andare.

40′- Matuidi non riesce a percepire l’azione dopo il cross di Higuain in area.

38′- Filtrante di Mandzukic in area di rigore Matuidi la prende di piatto e la manda alta ma con deviazione. Sarà corner.

37′- Punizione di Pjanic che termina di poco a lato.

35′- Tiro di Matuidi che va di poco fuori.

33′- Mandzukic fermato dalla retroguardia orobica.

30′- Alex Sandro fa ripartire l’azione.

27′- Gomez sbaglia il rigore assegnato prima da Valeri. Buffon fa sua la palla.

24′- Benatia atterra Gomez e quindi sarà rigore per l’Atalanta.

21′- De Roon colpisce un avversario e l’arbitro fischia fallo di punizione.

18′- Coner di Pjanic non va a buon fine con la palla che si perde sul fondo.

15′- Conclusione di Pjanic da lontano con Berisha che sventra il pericolo in angolo.

13′- Fuorigioco di Higuain.

10′- Corner di Pjanic con la palla che arriva in area, ma nessuno dei suoi compagni riesce a prenderla per buttarla in rete.

7′- Parata di Berisha dopo un tiro di De Sciglio e la sfera termina in angolo.

5′- Tiro di Pjanic che va di poco a lato.

3′- GOOOLLLL!!! Higuain e la Juve passa subito in vantaggio. Azione personale del Pipita che getta la palla in rete e trafigge Berisha.

1′- Iniziato il match.



20:35- FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Cristante; Cornelius, Gomez. All. Gasperini

20:30- FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All. Allegri

20:20- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Juventus. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Allegri e Gasperini.

18:45- PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA (3-4-1-2): Berisha-Toloi-Caldara-Masiello-Hateboer-De Roon-Freueler-Gosens-Cristante-Ilicic-Gomez. All. Gasperini

18:30- PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS (4-3-3): Buffon-Lichtensteiner-Benatia-Chiellini-Alex Sandro-Khedira-Pjanic-Matuidi-Bernardeschi-Higuain-Mandzukic. All. Allegri

Atalanta-Juventus è la prima semifinale di Coppa Italia di andata. Il sogno degli orobici è quello di arrivare in finale se questo poi vuol dire battere i bianconeri ancora meglio. Allegri, invece, vuole centrare la quarta finale consecutiva con la sua Juventus. Gasperini deve fare a meno di Spinazzola ed è orientato a giocare senza un vero centravanti di ruolo, con Petagna e Cornelius entrambi in panchina. Dall’altra parte torna Buffon. Senza gli infortunati Cuadrado e Dybala, Allegri lancia Bernardeschi titolare dietro Higuain e Mandzukic.

Tutto sommato Gasperini lancia la squadra che ha battuto il Sassuolo sabato più Gomez in coppia con Cristante e Ilicic. Hateboer sostituira ancora Spinazzola che è infortunato. Per quanto riguarda la Juventus davanti al ritrovato Buffon verrà schierata una difesa a quattro composta da Lichtsteiner, Rugani, Chiellini e Alex Sandro, a centrocampo tornerà Matuidi, arruolato insieme a Khedira e Bentancur. A centrocampo ritorna Matuidi per dare di nuovo ritmo rispetto alla gara di Verona dove a centrocampo i bianconeri hanno sofferto un po’. Sarà PaoloValeri della sessione di Roma ad arbitrare Atalanta-Juventus. Con lui gli assistenti Dobosz e Peretti, il quarto uomo Giacomelli e gli adetti al Var Fabbri e Vuoto.