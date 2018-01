Atalanta-Napoli 0-1: decide Mertens per gli azzurri, Insigne battibecco con Sarri (video gol)

Il Napoli strappa con i muscoli una vittoria importantissima contro l’Atalanta. Decide il gol di Mertens su assist di Callejon. La Dea gioca bene ma non punge quasi mai. Decisivo Berisha su Callejon e poi Reina su Cristante. Da evidenziare un battibecco tra Insigne e Sarri al momento della sostituzione. L’attaccante non ha preso bene il cambio mandando letteralmente a quel paese il proprio allenatore. Sarri dal canto suo, lo ha zittito senza giri di parole: “Vai su e stai zitto! Non voglio sentirti”. Allo stadio Atleti Azzurri d’Italia Atalanta-Napoli 0-1.

95′- Dopo un minuto supplementare, Orsato fischia la fine del match. Atalanta-Napoli 0-1 decide Mertens

94′- Partita che dovrebbe essere giunta alla conclusione. Mertens a terra, si continua per altri 30 secondi

92′- Azione del Napoli: Mertens serve Hamsik che realizza il gol del raddoppio. Annullato per fuorigioco. Molti dubbi anche in questo caso

90′- Rog vicino al gol che avrebbe chiuso il match. Cambio intanto: esce Callejon entra Maggio, saranno 4 i minuti di recupero

89′- Possesso palla dei nerazzurri, poi Cristante calcia in porta. Reina c’è

87′- Ultimi minuti della partita. Sarri dalla panchina si fa sentire con i suoi. L’Atalanta continua a provarci

86′- Orsato ammonisce Callejon

85′- Sostituzioni quasi finite per Sarri. Esce Zielinski leggermente infortunato, entra Rog

85′- Allan per Mertens che vede e serve Hamsik, il capitano spreca calciando alto. Che occasione sprecata dal Napoli

82′- Mertens da oltre 40 metri prova il tiro per soprendere Berisha. Di poco a lato

81′- Azione di Gomez che cade in area ma si rialza subito. Dopo una serie di rimpalli l’azione termina con un nulla di fatto

80′- Orsolini si è posizionato largo a destra, azione dell’Atalanta che prova a trovare il gol del pareggio

78′- Tenta il tutto per tutto la Dea. Orsolini in campo per Toloi, attaccante per difensore. Super offensiva l’Atalanta in questo finale di gara

77′- Terzo calcio d’angolo consecutivo per la squadra in trasferta. L’Atalanta non riesce a recuperare la sfera

75′- Caldara in chiusura su Zielinski. Angolo Napoli

74′- Anche l’Atalanta effettua la sua seconda sostituzione: esce Ilicic, Haas in campo

73′- Primo cambio per il Napoli. Entra Hamsik ed esce Lorenzo Insigne. L’attaccante sembra visibilmente contrariato per la sostituzione. Vola qualche parola di troppo con Sarri

72′- Attacca forte la squadra di casa. Anche i difensori in avanti

71′- Cristante da fuori di sinistro, Reina dice di No al centrocampista dell’Atalanta

69′- Ora è L’Atalanta che deve provare a spingere ma facendo attenzione alle ripartenze del Napoli.

Precedentemente, in occasione della rete del vantaggio del Napoli, oltre ai buu razzisti, è volata una bottiglietta in campo. Tutto da valutare nel post partita

67′- Contropiede Napoli, Insigne e Hysaj contro due difensori. L’attaccante sbaglia tutto con un tiro sbilenco

65′- Attenzione alla posizione di partenza di Mertens. Il Var non interviene, ma la posizione resta sospetta. Intanto qualche “buu” razzista a Koulibaly. Insigne si ribella al pubblico. Orsato prova a calmare gli animi

64′- GOOOOOOOOOLLLLLLLLL, MERTENS si sblocca! Che palla di Callejon per il belga, che calcola il rimbalzo del pallone e scarica in rete il gol del vantaggio. Atalanta-Napoli 0-1

62′- Rimessa laterale Napoli. Palla ad Insigne pescato in fuorigioco

60′- Prima sostituzione della partita: esce Spinazzola entra Gosens

59′- Occasione Atalanta: Gomez crossa da sinistra, Cornelius stacca di testa e prova a servire Ilicic. Calcio d’angolo Dea

58′- Provano Spinazzola e Ilicic sulla sinistra ma il cross è preda di Reina

57′- Partita che si accende a fiammate. Ritmo sempre sostenuto da parte delle due squadre

55′- Si scalda Hamsik dalla panchina del Napoli

53′- Miracoloso Berisha su Callejon: cross di Insigne per la testa dello spagnolo, Berisha recupera la posizione e para. Masiello poi salva sul possibile tap in di Mertens

52′- Napoli che adesso deve spingere se vuole portare a casa i tre punti. L’Atalanta però è attenta e non concede quasi nulla ai partenopei

50′- Angolo per il Napoli, Gomez recupera palla e poi subisce fallo. Grande intelligenza tattica del Papu. Il Napoli poteva fare meglio in questa circostanza

49′- Fallo di Hysaj su Gomez. Palla ma anche piede a martello. Orsato ha giudicato l’intervento falloso ma non da giallo

48′- Occasione Napoli: doppia conclusione Callejon Zielinski. Nulla di fatto. Ancora 0-o tra Atalanta-Napoli

47′- Atalanta in possesso palla. Primi movimenti dalla panchina di entrambe le squadre

46′- Si riparte

Secondo tempo

All’intervallo è 0-0 tra Atalanta-Napoli. La squadre hanno giocato 45 minuti a grande ritmo e altissima intensità. Nonostante le poche occasione da rete, la partita è stata piacevole. Unica occasione pericolosa capitata sui piedi di Insigne. Ilicic e Cristante molto bene per la Dea.

45′ +1- Dopo un minuto di recupero le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0-0

45′- Ci sarà un minuto di recupero allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia

44′- Anche Gomez aiuta i suoi in difesa. Tutti si sacrificano in entrambe le formazioni

42′- Masiello in chiusura spettacolare sull’inserimento di Callejon. Grande prova difensiva fino a questo momento per lui

40′- Koulibaly vince un altro duello contro Cornelius, poi Insigne lo aiuta in disimpegno. Possesso Napoli

39′- Chiusura addirittura di Ilicic su Zielinski. Grande prova tattica del fantasista bergamasco

38′- Prova il traversone Spinazzola alla ricerca di Cornelius. Chiude bene il Napoli, poi Insigne conquista una punizione

36′- Fuorigioco di Gomez su lancio della difesa

35′- Lungo possesso palla dell’Atalanta. Cristante ringhia su tutti serve Gomez che gli rende palla, poi il numero 4 prova a verticalizzare ma sbaglia il passaggio

33′- Angolo corto di Insigne, palla a Callejon che crossa bene al centro. Non ci arriva Koulibaly

32′- Verticalizzazione per Cornelius, palla al centro per Ilicic. Chiude bene la retroguardia del Napoli con Albiol e Reina

30′- Fallo di Allan ai danni di Spinazzola. Grande aggressività da parte dei 22 in campo

29′- Uno due Mertens Insigne, l’italiano cade in area ma non c’è fallo. Forse uno scontro fortuito con Masiello

28′- C’è grande intensità da parte di Atalanta e Napoli. Si cerca lo spiraglio giusto per colpire

26′- Fallo di Mertens, graziato il belga da Orsato. Poteva essere un fallo tattico

25′- Azione di Insigne fermato bene dalla difesa dell’Atalanta. Grande ritmo della gara

23′- Prima ammonizione della partita: Mario Rui entra scomposto su Hateboer. Giallo corretto

22′- Sugli sviluppi del primo ancora per il Napoli, flipper in area della Dea e Napoli che adesso ha preso coraggio

22′- Insigne vicinissimo al gol: tiro a giro deviato in angolo

20′- Ancora un tiro dalla bandierina per Gomez, nulla di fatto. L’Atalanta preme, il Napoli non riesce ad uscire in questa fase di gioco

19′- Azione di Ilicic, palla filtrante per Cristante che trova la deviazione in angolo. Quarto corner a zero per la squadra di casa

17′- Strappo di Allan in mezzo al campo, fermato regolarmente da Cristante

15′- Non si sblocca il match, ma la partita è piacevole

14′- Napoli in possesso palla ma l’Atalanta non concede spazi ai partenopei

12′- Mertens cerca il jolly da distanza proibitiva. Palla lontanissima dalla porta difesa da Berisha

11′- Atalanta in possesso palla

10′- Tiro di Ilicic deviato sugli sviluppi dell’angolo, sarà ancora tiro dalla bandierina affidato al Papu Gomez

9′- Si lamenta Mertens per un fallo non ravvisato da Orsato, riparte l’Atalanta che conquista un calcio d’angolo

8′- Gioco fermo per un minuto. Mario Rui zoppica ma riprende la propria posizione in campo

6′- Mario Rui a terra. Cristante con fair play manda la palla fuori per permettere le cure del caso

4′- Buon ritmo gara. Le due squadre si affrontano senza pause in questo avvio di partita

3′- Angolo per l’Atalanta. Papu Gomez alla battuta, Reina blocca in uscita

2′- Callejon a terra per un fallo di Masiello

1′- Si parte, Orsato fischia l’inizio del match. Primo possesso per il Napoli

Primo tempo



Atalanta-Napoli

Atalanta-Napoli: le formazioni ufficiali

Atalanta 3-4-1-2: Berisha, Toloi, Masiello, Caldara, Hateboer, Freuler, Cristante, Spinazzola, Ilicic, Gomez, Cornelius

Napoli 4-3-3: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Jorginho, Allan, Zielinski, Insigne, Mertens, Callejon



Allo stadio Atleti Azzurri d’Italia va in scena uno dei match più affascinanti di questa 21^giornata di Serie A Atalanta-Napoli. Tra le due squadre si tratta della sfida numero 94 in Serie A: la squadra di Maurizio Sarri è attualmente in vantaggio su quella allenata da Gian Piero Gasperini. Il bilancio totale parla di 41 vittorie a 25 in favore del Napoli, mentre 27 sono stati i pareggi. I partenopei arrivano a questa sfida con quattro vittorie consecutive in campionato e soprattutto con l’imbattibilità in trasferta che dura da 23 gare. L’Atalanta, invece, a quota 30 punti in classifica, è reduce dalla vittoriosa partita contro la Roma.

Dopo la vittoria in Coppa Italia ad opera della Dea, il Napoli vuole riscattarsi in campionato. Mertens e compagni sfidano il Papu Gomez e l’organizzazione della squadra di Gasperini ma dovranno farlo senza il proprio capitano Marek Hamsik, non recuperato per la sfida.

Tre punti per la capolista significherebbero dare un messaggio di assoluta forza alle inseguitrisci, Juventus su tutte. L’Atalanta punta a confermarsi come una solida e bellissima realtà del calcio italiano con l’obiettivo di arrivare più in alto possibile in classifica. Fischio d’inizio ore 12.30.

