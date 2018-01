Australian Open 2018: Roger Federer batte Marin Cilic in cinque set, 20° Major per lo svizzero

Roger Federer vince gli Australian Open 2018. Ventesimo titolo Slam in carriera per il 36enne elvetico, che ha superato Marin Cilic, numero sei del seeding, col punteggio di 6-2 6-7(5) 6-3 3-6 6-1 in oltre tre ore di gioco.

(2) Roger Federer b. (6) Marin Cilic 6-2 6-7(5) 6-3 3-6 6-1

Finale Australian Open 2018, Rod Laver Arena (Melbourne)

12.37 – FINISCE QUI!! Roger Federer vince a Melbourne per la sesta volta in carriera: 6-2 6-7(5) 6-3 3-6 6-1 il punteggio finale in tre ore e 3 minuti di gioco.

12.35 – DOPPIO BREAK FEDERER! Dritto in rete per Cilic, si esaltano i sostenitori dello svizzero: 5-1, servirà per il match.

12.34 – Tre errori di Cilic e 15-40! Due palle break che “profumano” di match point anticipato per Federer.

12.30 – Molto rapido anche il turno di battuta di Roger Federer: lo svizzero è sempre più vicino al 20° titolo Slam, 4-1 nel quinto set in suo favore.

12.28 – Basta appena un minuto a Cilic per tenere il servizio nel quarto gioco, 1-3.

12.23 – Cilic costringe Federer ai vantaggi ma non riesce a procurarsi palla break: il nativo di Basilea, numero 2 ATP, “vola” sul 3-0.

12.20 – BREAK FEDERER! Il croato si sposta sul dritto in uscita dal servizio ma la scelta non paga: colpo affossato in rete, 0-2.

12.20 – Altro doppio fallo di Marin Cilic: vantaggio Federer che equivale a una palla break.

12.17 – Primi segnali di cedimento da parte di Cilic: doppio fallo, il quarto del match, e 15-30.

12.14 – Roger Federer cancella due palle break e tiene il servizio nel gioco d’apertura del quinto set. Nulla da fare per Cilic.

12.10 – Subito qualche difficoltà per lo svizzero: da 30-0, a 30-30. Si avvicina, pericolosamente, Marin Cilic.

12.08 – Comincia ora il parziale decisivo. Roger Federer al servizio nel primo game.

12.05 – SET CILIC, 6-3! È lungo il dritto di Federer, esulta il croato: dopo due ore e trenta minuti di gioco, si va al quinto!

12.02 – BREAK CILIC! Il croato è in grande spolvero col dritto, vince un game lottatissimo e strappa la battuta a Federer per la seconda volta consecutiva. Quattro giochi di fila vinti dal nativo di Medjugorje: 5-3.

12.01 – Sbaglia Federer, terza opportunità di break per Cilic.

11.58 – Altro errore!!! Cilic spreca due clamorose occasioni di break con altrettante ingenuità di rovescio: ringrazia Federer, 40-40.

11.57 – Federer sbaglia il dritto in uscita dal servizio, che calo per l’elvetico! Punteggio di 15-40, due palle break per il croato.

11.56 – Momento di appannamento per Federer, Cilic fa miracoli ed è 0-30 con lo svizzero in battuta.

11.53 – Due ottime prime per Cilic, che recupera lo svantaggio e si porta sul 4-3.

11.53 – Discesa a rete e smash vincente, annullata la palla break.

11.52 – Doppio fallo sul 30-15, errore di rovescio sul 30-30: Marin Cilic concede subito un’opportunità a Federer per riportarsi avanti nel quarto set.

11.48 – CONTROBREAK CILIC! Il futuro numero 3 del ranking mondiale opera il break addirittura a zero: tutto da rifare per lo svizzero, che si è trovato ad un passo dal doppio break pochi minuti fa.

11.48 – Doppio fallo di Federer!! Tre palle del controbreak per Marin Cilic.

11.47 – Sta rispondendo molto bene il croato in questo sesto gioco: 0-30 con Federer in battuta.

11.45 – Tiene il servizio Cilic, 2-3.

11.42 – Con una pregevole palla corta di rovescio, Roger Federer chiude il game e resta avanti di un break: 1-3!

11.39 – Marin Cilic si affida al dritto per annullare palla break poi tiene il servizio ai vantaggi.

11.38 – Doppio fallo piuttosto grave per Cilic: 30-40, chance per il break.

11.36 – Ci ha preso gusto Roger Federer! Risposta vincente da destra, 15-30!

11.34 – È ordinaria amministrazione per Federer: turno di servizio agevole, 2-0.

11.32 – BREAK FEDERER! Comincia nel migliore dei modi il quarto set dello svizzero, che strappa la battuta a Cilic: 0-1.

11.32 – Ancora un’incertezza per il croato, Federer ha una palla break a disposizione per portarsi avanti nel punteggio.

11.31 – Difficoltà in avvio per Cilic: da 30-0, a 30-30!

11.30 – Inizia ora il quarto parziale con Marin Cilic al servizio.

11.28 – TERZO SET FEDERER! Quattro prime, quattro punti e 6-3 per lo svizzero.

11.27 – Cilic prova a rimanere agganciato al punteggio, ma Federer servirà per il terzo set nel prossimo game.

11.23 – Scappa la risposta a Cilic, Federer conferma il break ottenuto in precedenza: 2-5!

11.20 – BREAK FEDERER!! Risposta prepotente di Federer col rovescio, Cilic sbaglia il colpo in uscita dal servizio: 2-4.

11.18 – Ennesimo rovescio in rete da parte di Cilic, tre palle break Federer sullo 0-40!

11.18 – Errore di dritto coi piedi dentro al campo e volée sbagliata, 0-30 con Cilic al servizio.

11.14 – Seconda di servizio insidiosa al centro da parte di Federer, Cilic ci arriva in allungo col dritto ma non inquadra il campo: 2-3.

11.13 – Tiene a quindici Cilic, 2-2.

11.12 – Sul 30-0, Cilic scende a rete ma sbaglia una comoda volée: Federer accorcia le distanze.

11.08 – Torna avanti Federer, 1-2.

11.06 – Marin Cilic recupera da 15-30 e tiene il servizio, 1-1.

11.02 – Turno di battuta agevole per Federer in apertura di terzo set, 0-1.

10.59 – SECONDO SET CILIC! Servizio, attacco di dritto e smash vincente: il croato si aggiudica il tiebreak per sette punti a cinque! Situazione di parità a Melbourne: 6-2 Federer, 7-6 Cilic.

10.58 – ECCEZIONALE VINCENTE DI CILIC! Il croato gioca a tutto braccio sia la risposta che il colpo successivo, Federer non può opporsi: 6-4, due set point.

10.57 – Servizio vincente da destra, 5-4 Cilic. Federer ha chiesto l’intervento dell’occhio di falco ma è stato smentito, palla nettamente buona.

10.55 – MINIBREAK CILIC! Risposta fulminante col dritto per il croato, che recupera lo svantaggio: 3-3.

10.54 – MINIBREAK FEDERER! Lo svizzero vince il quinto punto del tiebreak con un gran dritto vincente in avanzamento, 3-2.

10.50 – Replica in egual modo Roger Federer, e che tiebreak sia!

10.48 – Cilic in grande spolvero: turno di battuta a zero, 6-5 in suo favore. Il numero 6 del seeding si è assicurato almeno il tiebreak.

10.45 – Roger Federer salva un set point (errore di rovescio del suo avversario) e aggancia Marin Cilic sul 5-5.

10.44 – Secondo doppio fallo del game per Federer! Set point Cilic, 30-40!

10.43 – Lo svizzero non riesce a contenere l’accelerazione col dritto da parte di Cilic, 15-30!

10.42 – Federer inaugura il decimo game con un doppio fallo, 0-15.

10.40 – Sale in cattedra il croato: dritto vincente in campo aperto, 5-4.

10.39 – Ace di seconda a 161 km/h, scelta coraggiosa da parte di Cilic: 40-40.

10.38 – Contropiede di Cilic, ci arriva Federer che successivamente trafigge l’avversario con uno splendido passante di rovescio: 30-40, palla break per l’elvetico.

10.35 – Federer tiene il palleggio, Cilic prova a forzare col rovescio ma senza successo: 0-15 con il croato al servizio.

10.34 – Roger Federer, seppur con qualche difficoltà, riesce a tenere il turno di battuta a trenta: 4-4.

10.30 – Tutto facile anche per Cilic, 4-3. Ancora nessun break in questo secondo parziale.

10.27 – Nessun problema per Federer, 3-3.

10.25 – Marin Cilic recupera da 30-40 e si porta avanti nel punteggio: 3-2!

10.24 – Palla break annullata con un servizio vincente da sinistra.

10.23 – Che risposta di Federer!! Lo svizzero sfrutta ottimamente il gran servizio di Cilic a 189 km/h per piazzare il dritto vincente, 30-40.

10.22 – Marin Cilic stecca col dritto, 15-30! Si fa aggressivo Federer, alla caccia del break.

10.19 – Scorre via in maniera piuttosto rapida il quarto gioco, con Federer che, aiutato dal servizio, agguanta sul 2-2.

10.16 – Dopo sedici punti giocati, e una palla break cancellata, Marin Cilic riesce a tenere la battuta: 2-1 per il croato, secondo set.

10.11 – Ace da sinistra, palla break annullata!

10.10 – Avanti per 40-15, Cilic commette tre gravi errori in uscita dal servizio e permette a Federer di portarsi a palla break.

10.07 – Lo svizzero recupera da 15-40 e tiene il servizio ai vantaggi, 1-1.

10.06 – Federer annulla le due chance di break con un ace e un gran dritto a sventaglio in lungolinea, 40-40!

10.05 – Vincente di rovescio a 133 km/h, due palle break per Cilic sul 15-40.

10.04 – Gran risposta profonda da parte di Cilic, 15-30 con Federer al servizio.

10.03 – Marin Cilic parte col piede giusto nel secondo set: turno di battuta a quindici, 1-0.

09.59 – PRIMO SET FEDERER! Servizio al corpo, Cilic si sposta sul rovescio ma non trova il campo: 6-2 per lo svizzero in 24 minuti.

09.59 – Due aces consecutivi per Federer, 40-15.

09.56 – Marin Cilic prova a rimanere in scia, ma Federer servirà per la conquista del primo parziale dopo il cambio di campo: 2-5.

09.54 – Federer ingiocabile al servizio, 5-1 per lo svizzero nel primo set.

09.51 – GAME CILIC! Il croato si sblocca in questa finale tenendo la battuta a trenta, 1-4!

09.49 – Federer si difende in maniera strepitosa, Cilic sbaglia due rovesci consecutivi: 30-30!

09.48 – Prova a scuotersi Marin Cilic, che piazza il primo ace del match e si porta sul 30-0.

09.47 – Servizio e discesa a rete per Federer, Cilic mette in rete il passante: 0-4!

09.46 – Inizio di partita davvero ottimo da parte di Federer, 40-0!

09.43 – DOPPIO BREAK FEDERER! Cilic sbaglia un comodo rovescio in uscita dal servizio, 0-3!

09.43 – Prima chance di break annullata con un rovescio lungolinea vincente, 15-40.

09.42 – Federer non sta sbagliando nulla, 0-40 e tre palle del doppio break!

09.41 – Cambio di racchetta per Cilic sullo 0-30: il croato, probabilmente, non è soddisfatto della tensione delle corde.

09.40 – Tutto facile per il numero due del seeding, che tiene il servizio a zero e conferma il break ottenuto in apertura di match. 0-2!

09.38 – BREAK FEDERER! Cilic sbaglia uno smash, lo svizzero si porta avanti per uno a zero.

09.36 – Qualche problema di troppo con la prima di servizio per Cilic, ne approfitta subito Federer che con una risposta di rovescio si procura una palla break (30-40).

09.34 – COMINCIA LA FINALE! Cilic alla battuta nel primo game dell’incontro.

09.29 – Marin Cilic ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. Inizia in questo istante il riscaldamento.

09.22 – La finale tra Cilic e Federer si giocherà in condizioni indoor: il tetto della Rod Laver Arena è, infatti, chiuso!

09.15 – Amici di SuperNews, buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Cilic-Federer, finale degli Australian Open 2018!

Sono il croato Marin Cilic e lo svizzero Roger Federer, rispettivamente sesto e secondo favorito del seeding, a giocarsi il titolo di campione degli Australian Open 2018.

I due, che si sono affrontati per nove volte (8-1 i precedenti in favore di Federer, l’unica vittoria di Cilic risale alla semifinale degli US Open 2014), si contenderanno per la seconda volta in carriera un torneo Slam: ricorderete tutti, infatti, la finale di Wimbledon 2017 con il tennista di Basilea che si impose in tre rapidi set (6-3 6-1 6-4 il punteggio).

Il cammino di Marin Cilic a Melbourne

Marin Cilic ha lasciato “per strada” un set al primo turno contro il canadese Vasek Pospisil, per poi vincere in tre parziali contro Joao Sousa e Ryan Harrison. Al quarto round, un altro set perso da parte del numero 6 della classifica ATP, che ha superato Pablo Carreno Busta in rimonta dopo aver ceduto la prima frazione al tiebreak.

Ai quarti di finale, per Cilic vittoria importante sotto il punto di vista mentale ai danni di Rafael Nadal, costretto ad alzare bandiera bianca sul 2-2 al quinto set per un problema all’anca.

Nel match di semifinale giocato contro il britannico Kyle Edmund, il 29enne di Medjugorje ha vinto col punteggio di 6-2 7-6 6-2 senza particolari problemi.

Il cammino di Roger Federer a Melbourne

Percorso netto per Roger Federer, che dal primo turno alla semifinale non ha perso alcun set. Liquidati, col punteggio di 3-0, Aljaz Bedene, Jan-Lennard Struff e Richard Gasquet nei primi tre incontri giocati a Melbourne Park; al quarto turno, vittoria sull’outsider ungherese Marton Fucsovics, che al rientro in patria è stato accolto come un vincitore per aver lottato alla pari con un tennista come Federer, mentre ai quarti di finale Roger si è imposto sul ceco Tomas Berdych.

Lo svizzero arriva piuttosto riposato all’appuntamento odierno, avendo giocato per appena un’ora la semifinale contro Hyeon Chung, che non si è conclusa per via del ritiro del tennista sudcoreano a causa di alcune vesciche.

Cilic-Federer, chi vincerà?

È Roger Federer, come prevedibile, il favorito per la vittoria finale. Lo svizzero, che nel 2018 tra Hopman Cup e Australian Open non ha ancora perso un incontro (ultimo ko al Masters di Londra contro David Goffin), va a caccia del ventesimo titolo dello Slam, il secondo consecutivo in terra australiana (il sesto complessivo: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017). Anche in caso di vittoria, Federer non riuscirebbe comunque a superare Rafael Nadal, che si assicura così altre settimane in vetta alla classifica mondiale con 9760 punti.

Marin Cilic, invece, cerca il secondo sigillo in un Major dopo gli US Open 2014. Nella stagione passata, il croato ha vinto il torneo di Istanbul sulla terra battuta e per quanto riguarda gli Slam ha raggiunto, come miglior risultato, la finale a Wimbledon. Con il risultato ottenuto quest’anno a Melbourne, dove difendeva i punti del secondo turno raggiunto nella scorsa stagione, Cilic si è assicurato il terzo posto nel ranking mondiale ATP: per lui, che in carriera non era mai andato oltre la quarta posizione, si tratterà della miglior classifica di sempre.