Barcellona-Espanyol 2-0 Coppa del Re: ribaltato il risultato dell’andata. Blaugrana in semifinale (Video e Gol)

Il Barcellona ribalta il risultato di svantaggio dell’andata e si qualifica per le semifinali della Coppa del Re insieme a Leganes, il Siviglia di Montella e il Valencia. Succede tutto nel primo tempo dove i blaugrana mettono subito tutto in chiaro e al loro posto. I due gol prima di Suarez con un’incornata e poi di Messi tramite una conclusione dal limite non lascia scampo all’Espanyol. Nel secondo tempo un po’ il controllo da parte del Barça, un po’ la mancata rimonta dell’Espanyol, non ci sono stati gol. Con un secco 2-0 tanto basta ai blaugrana per la qualificazione.



90’+3′- L’arbitro determina la fine dell’incontro.

90’+1′- Ivan Rakitic entra al posto di Andrè Gomez.

89′-Saranno tre i minuti di recupero.

87′- Cross di Viktor Sanchez ma non va a buon fine e termina sul fondo la palla.

86′-Melendo rimpiazza Viktor Sanchez.

85′- Giallo di Pulinho per scorrettezza verso il suo avversario.

82′-Tiro di Coutinho che va di poco fuori area.

80′-Coutinho fermato in fuorigioco.

78′-Javi Fuego viene ammonito per proteste.

76′-Corner di Sergi Roberto ma i difensori dell’Espanyol spazzano la palla.

74′-Tiro di Coutinho ma Pau Lopez gli nega la rete con una splendida parata.

72′-Giallo anche per Sergio Garcia.

70′-Victor Sanchez commette un fallo e l’arbitro fischia punizione per i blaugrana.

68′- Coutinho entra al posto di Andres Iniesta.

66′- Cross di Messi ma la difesa spazza e salva l’Espanyol da un’altra palla gol.

65′-Cambio anche per Quiques Sanches Flores che toglie dal campo Granero per Sergio Garcia.

62′-Vidal esce ed entra Paulinho.

61′- Suarez fermato in fuorigioco.

58′-Granero viene ammonito per proteste.

56′-Corner di Messi ma la palla va fuori area perchè nessuno la tocca.

53′-Cross di Victor Sanchez che getta in area il pallone, ma la difesa blaugrana intercetta e spazza fuori area il pallone.

50′-Tiro di Messi che non impensierisce più di tanto Pau Lopez.

47′-Naldo viene trattenuto da un giocatore del Barça. L’Espanyol riparte con un calcio di punizione.

45′-Si riparte!!!

Quiques Sanchez Flores cambia prima della ripresa Derder con Baptistao.

SECONDO TEMPO

45’+1′-Terminata la prima frazione.

44′-Ci sarà solo un minuto di recupero.

43′-Tiro di Suarez che va di poco a lato.

41′-Messi rischia il rosso per un altro fallo duro su un giocatore dell’Espanyol.

38′-Fallo di Jordi Alba che si becca il giallo.

35′-Jordi Alba fermato in fuorigioco.

32′-Tiro di Suarez che lampisce il palo e poi termina fuori a Pau Lopez battuto.

31′-Fallo di Darder e l’arbitro fischia calcio di punizione per il Barcellona.

29′-Ammonizione per Messi per protesta e condotta antisportiva.

27′-Tiro di Suarez deviato in angolo da Pau Lopez.

25′-GOLLLLL!!!! 2-0 Barcellona. Messi sigla un gol stupendo dal limite fa partire l’argentino un tiro che viene deviato e la palla beffa Pau Lopez.

22′- Fuorigioco di Suarez. L’Espanyol partirà con un calcio di punizione.

21′-Punizione di Messi dalla media distanza, ma la palla viene deviata fuori area.

18′-Cross di Vidal sulla destra esce Pau Lopez e il portiere dell’Espanyol blocca tutto.

14′-Tiro di Vidal che va poco alto sopra la traversa.

12′-Punizione per il Barca ma non va a buon fine.

9′-GOOOLLL!!!! 1-0 Barcellona con Luis Suarez. Con un colpo di testa dopo un cross incorna gettando la palla in rete e sblocca il match.

5′-Corner per il Barcellona che non va a finire a buon fine. Gli avversari spazzano la palla fuori dall’area.

3′-Tiro di Suarez che termina di poco a lato.

1′-Inziato il match.

21:25- FORMAZIONE UFFICIALE BARCELLONA (4-4-2): Cillessen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Aleix Vidal, Luis Suárez. All. Valverde

21:20- FORMAZIONE UFFICIALE ESPANYOL (4-1-4-1):Pau López; Navarro, Hermoso, Naldo, Aarón; David López, Javi Fuego, Sánchez, Darder, Granero; Gerard Moreno. All. Quique Sanchez Flores

21:15- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Barcellona-Espanyol. Tra poco conosceremo le scelte di Valverde e Quique Sanchez Flores.

20:40- PROBABILE FORMAZIONE BARCELLONA (4-4-2): Cillessen-Sergi Roberto-Piquè-Umitili-Jordi Alba-Busquets-Rakitic-Iniesta-Paulinho-Messi-Luis Suarez. All. Valverde-

20:30- PROBABILE FORMAZIONE ESPANYOL (4-1-4-1): Diego Lopez-Marco Navarro-Oscar Duarte-Naldo Gomes-Aaron Martin-David Lopez-Victor Sanchez-Fuego-Sergi Darder-Granero-Gerard Moreno. All. Quique Sanchez Flores

Ritorno di Coppa del Re tra Barcellona e Espanyol. Posticipo della competizione, ultimo quarto di finale che vede i blaugrana in caso di vittoria e passaggio del turno incontrare il Leganes che ieri ha eliminato il Real Madrid. Nell’altra semifinale sarà Siviglia -Valencia. Montella che sfiderà Zaza e Kondogbia, conoscenze italiane. Si riparte dall’1-0 dell’andata e dal rigore sbagliato da Messi che poteva comunque quasi mettere a sicuro la qualificazione. Invece i blaugrana sono costretti a vincere. Nel Barcellona ritorna Umtiti che potrebbe giocare al posto di Vermaelen.

Gli altri indisponibili nel Barcellona sono Ousmane Dembélé, nuovamente infortunato, e Deulofeu e Denis Suarez, non convocati da Valverde. Benché convocato, un altro che c’era all’andata ma che potrebbe non essere utilizzato stavolta è Aleix Vidal, che alcuni danno in trattativa per un trasferimento alla Roma. Considerando la relativa facilità del prossimo impegno di campionato – il Barcellona giocherà domenica sera in casa contro l’Alaves – Valverde potrebbe stasera mandare in campo una squadra prevalentemente formata dai titolari. A seconda del risultato nel corso della partita qualche titolare potrebbe poi lasciare il posto alle riserve. Dalla parte dell’Espanyol, invece, ci sono vari infortuni, quelli più importanti per il match di coppa sono Jurado e Pablo Piatti.