Coppa Italia Milan-Lazio 0-0: match bloccato e a tratti spumeggiante. Si deciderà tutto a Roma (highlights)

Termina a reti inviolate il primo match tra Milan e Lazio. A San Siro due squadre che hanno giocato benissimo e a viso aperto nella prima frazione poi nella seconda all’inizio molto lenta la manovra per poi velocizzarsi nel finale, dove entrambe le compagini volevano vincere. Ma il risultato è rimasto 0-0 con azioni vicinissime al gol da entrambe le parti. A fine mese a Roma la qualificazione è ancora aperta e sembra appannaggio della Lazio, tranne miracoli del Milan di Gattuso all’ultimo.

90’+4′- L’arbitro fischia la fine dell’incontro.

90’+2′- Borini non riesce a crossare e la palla termina in rimessa laterale.

90′- Ci saranno 4′ di recupero.

89′- Nani feramto in fuorigioco.

86′- TIro di Nani che termina sul fondo.

84′- Romagnoli ferma Immobile e fa ripartire l’azione.

81′- Calhanoglu anticipato dalla difesa biancoceleste.

78′. Romagnoli anticipa Immobile e spazza.

74′- Cahanoglu sbaglia dopo il colpo di testa di Cutrone parato da Strakosha respinge la palla alta sopra la traversa.

74′- Abate pallone teso con i difensori della Lazio che spazzano.

71′- Tiro di Suso da lontano ma la palla termina alta sopra la traversa.

69′- Conclusione di Immobile a giro, ma la palla termina fuori dopo una deviazione.

67′- Luis Alberto in area di rigore stava per passare a Parolo ma i difensori del Milan attenti spazzano.

67′- Romagnoli e Abate fermano Felipe Anderson a limite dell’area.

64′- Lucas Leiva fermato in area di rigore.

61′- Cross di Lukaku con Immobile che prende di testa ma Donnarumma gli nega il gol.

59′- Immobile fermato da Calhanoglu.

55′- Abate ferma Felipe Anderson che si stava involando a rete.

52′- Girata di Locatelli che viene ribattuta da Luis Felipe e poi Locatelli prende con la mano e si riparte con un calcio di punizione Lazio.

51′- Leiva verticalizza per Felipe Anderson, ma l’inesauribile Romagnoli salva tutto.

48′- Bonaventura fermato da Milinkovic Savic.

47′- Fuorigioco di Immobile.

45′- Iniziato il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45′- L’arbitro fischia la fine della prima frazione.

44′- Non ci sarà recupero.

42′- Kessie ferma Immobile a centrocampo e fa ripartire l’azione per il Milan.

41′- Felipe Anderson imbecca Parolo in area che la dà a Basta che tira e guadagna un corner dopo la deviazione.

39′- Suso fermato da Leiva al limite dell’area.

36′- Tiro di Immobile da fuori con la palla che termina centralmente tra le braccia di Donnarumma.

33′- Corner battuto da Felipe Anderson con Parolo che prende di testa e getta la palla di poco a lato.

31′- Cross di Lukaku con Lucas Leiva che va di testa, ma Borini riesce a fermarlo in corner.

29′- Lucas Leiva ferma Bonaventura prima che si involasse avanti.

26′- Radu atterra Biglia e si becca l’ammonizione.

24′- Romagnoli chiude un’azione pericolosa iniziata da Immobile.

20′- Una serie di dribbling di Immobile che arriva in area tira ma Donnarumma para ottimamente.

16′- Conclusione di Immobile da fuori che va di poco a lato.

12′- Felipe Anderson approfitta di questo corner per batterlo, ma non va a buon fine la palla termina sul fondo.

11′- Lukaku guadagna un corner.

8′- Corner di Leiva con Felipe Anderson prende di testa ma manda di poco a lato.

5′- Milinkovic-Savic non riesce a prendere la palla dopo la punizione di Felipe Anderson.

3′- Fallo di Locatelli che atterra Lucas Leiva.

1′- Iniziato il match.

20:40- FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Antonelli; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoğlu. All. Gattuso

20:30- FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marušić, L. Leiva, Parolo, Milinković-Savić, Lulić; Luis Alberto; Caicedo. All. Inzaghi

20:15- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Milan-Lazio. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Gattuso e Inzaghi.

18.45- PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Donnarumma-Abate-Bonucci-Romagnoli-Calabria-Kessie-Biglia-Bonaventura-Suso-Andrè Silva-Calhanoglu. All. Gattuso

18.30- PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-2): Strakosha-Caceres-Wallace-Radu-Basta-Murgia-Leiva-Milinkovic Savic-Lulic-Felipe Anderson-Immobile. All. Inzaghi

Seconda semifinale di Coppa Italia che si disputerà stasera tra Milan e Lazio. A distanza di tre giorni dove i rossoneri hanno battuto i biancocelesti a San Siro 2-1, ritornano ad affrontarsi le due compagini. Clima totalmente diverso rispetto a quello del campionato con una gara da dentro o fuori. Sarà ancora assente Ricardo Rodriguez tra le file del Milan. La società, infatti, ha pubblicato sul sito un comunicato che affermava “nella notte Ricardo Rodriguez e’ stato colpito da una colica intestinale e viene conseguentemente escluso dai convocati per Milan-Lazio”. Senza Rodriguez, Gattuso si affida a Calabria sulla fascia destra. A centrocampo giocheranno facendo straordinari Kessie, Biglia, Bonaventura (autore del gol vittoria domenica), dopo a supporto di Andrè Silva e Calhanoglu c’è Suso che dovrà garantire grandi quantità di palloni agli attaccanti.

Per quanto riguarda la Lazio ritorna Immobile in attacco. Simone Inzaghi spera nei gol del centravanti per chiudere totalmente i discorsi. In difesa tornano a giocare Caceres e Wallace insieme a Radu e Basta. A centrocampo ritorna Murgia che tanto bene ha fatto all’inizio di stagione, mentre ritornano titolari Felipe Anderson insieme alla coppia collaudata Milinkovic Savic-Lulic. Infine come centrocampista di difesa sempre Leiva pronto anche a impostare la manovra.