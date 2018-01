Halep-Wozniacki 6-7,6-3,4-6. La danese vince l’Australian Open e diventa numero uno Wta

Halep-Wozniacki 6-7 6-3 4-6. Vince la danese il suo primo grande Slam e diventa numero uno del mondo.



30-15, il Falco corregge la giudice di sedia. 30-30, doppio fallo per la rumena. 30-40, clamoroso punto vinto dalla danese e match point per Caroline. Game, set and match per la Wozniacki.

5-4 Wozniacki, la Halep serve per rimanere nel match.

30-15, rovescio lungo linea vincente della Wozniacki. 40-15, due palle per il 5-4 per la danese. 40-30, doppio fallo per la Wozniacki. Game per la danese.

4-4, Halep-Wozniacki riprende con la danese al servizio.

15-30, errore della rumena. 30-30, errore con il rovescio della danese. 30-40, palla break per la danese. Annullata da un comodo diritto a rete della Halep. Ancora palla break per la danese. Game Wozniacki.

4-3 Halep.

0-30, rovescio vincente per la Halep. 15-30, fuori di un nulla un diritto che sarebbe stata vincente della rumena. 30-30, diritto vincente per la Wozniacki. 40-30, risposta out della rumena. Parità, risposta molto aggressiva della Halep. Palla break per la rumena, errore di diritto della danese. Game e break per la Halep, che è avanti per la prima volta del terzo set.

3-3, Halep-Wozniacki riprende con la danese al servizio.

30-15, a segno con rovescio la Halep. 30-30, attacco pentito della rumena e passante per la danese. 40-30, ace per Simona. Game Halep.

3-2 Wozniacki, la rumena al servizio.

0-30, errore di rovescio della danese. 15-30, errore grossolano della Halep. 15-40, gran recupero della rumena. Game Halep.

3-1 Wozniacki che va al servizio.

0-30, Halep di nuovo in difficoltà sul servizio. 0-40, rovescio a uscire vincente della Wozniacki. Game e altro break per la danese.

2-1 Wozniacki, Halep al servizio.

15-30, rovescio vincente per la Halep. 15-40, risposta vincente della rumena. 30-40, Wozniacki aggressiva. 40-40, buona prima della danese e risposta out della rumena. Vantaggio interno, diritto in rete della Halep. Parità, rovescio in contropiede vincente della rumena. Ancora un vantaggio per la Wozniacki che attratta a rete da una palla corta si prende il punto con una precisa voleè di diritto. Risposta vincente della Halep, parità. Palla break per la rumena. Annullata da una Wozniacki aggressiva con il rovescio. Ancora una palla break per la Halep. Ancora parità brava a spingere la Wozniacki. Ancora palla break per la rumena. Parità, out la risposta della Halep. Palla break per la Halep, voleè in rete della Wozniacki. Game Halep.

2-0 Wozniacki, che serve per confermare il break.

30-0, diritto abbondantemente out per la danese. 30-15, non controlla il diritto la Halep. 30-30, smash vincente per la Wozniacki. 40-30, servizio e diritto vincente per la rumena. 40-40, errore di diritto della Halep. Vantaggio per la rumena, che serve un’ottima prima palla di servizio. Parità, spinge la danese che ottiene il punto. Palla break per la danese, errore di rovescio della Halep. Game e break per la Wozniacki.

1-0 Wozniacki, la Halep servirà dopo il cambio di campo.

0-30, subito Halep aggressiva in risposta. 15-30, in rete un diritto senza pretese della rumena. 30-30, rovescio incrociato vincente della Wozniacki. 40-30, out un diritto di Simona. 40-40, ancora aggressiva la Halep con il diritto. Vantaggio per la danese, che conquista il punto con un servizio vincente. Game Wozniacki.

Si comincia con la Wozniacki al servizio. Le due giocatrici sembrano molto stanche, infatti ci sarà un break di dieci minuti visto il tasso di umidità molto alto a Melbourne.

TERZO SET

0-30, rovescio al volo della Wozniacki. 15-30, sul nastro la risposta della danese. 15-40, brutto errore della Halep. 30-40, seconda rischiatissima e rovescio vincente per la rumena. 40-40, grande punto per la Halep. Vantaggio per la rumena e set point per lei. Clamoroso errore della Halep, che spedisce fuori un comodo diritto dal centro del campo. Stecca la risposta Wozniacki, altro set point per Simona. Gran risposta della danese, parità. palla break per la danese. dopo un errore della Halep. Annullata dalla pressione della Halep. Set point, il terzo per la rumena. Game e secondo set per la Halep.

5-3 Halep.

15-30, spinge la rumena e ottiene il punto. 15-40, due palle break per la Halep. Game e break per la rumena che ora serve per il secondo set.

4-3 Halep, serve la Wozniacki.

30-15, diritto vincente della rumena dopo che il nastro le ha accomodato la palla in mezzo al campo. 40-15, servizio vincente per Simona. Game Halep.

3-3, Halep-Wozniacki riparte con la rumena al servizio.

15-30, doppio fallo per la danese. 30-30, risposta out della rumena. Non un gran momento del match, con tanti errori. 40-30, rovescio della danese che costringe l’avversaria all’errore. Game Wozniacki.

3-2 Halep, la Wozniacki al servizio dopo il cambio di campo.

30-15, servizio vincente della Halep. 40-15, errore della danese provocato da un profondo diritto della rumena. Game Halep.

2-2, Halep-Wozniacki riprende con la rumena al servizio.

30-0, ace per la Wozniacki. 40-0, servizio vincente per la danese. 40-15, errore per la danese. 40-30, doppio fallo per Caroline. Game per la Wozniacki, brutto errore in risposta per la Halep.

2-1 Halep, la danese servirà dopo il cambio di campo.

30-15, rischia la Halep che scende a rete e conquista il punto. 30-30, ottimo rovescio al volo della Wozniacki. 30-40, prima palla break del secondo set per la danese. 40-40, diritto poderoso della Halep che annulla il break-point. Vantaggio Halep, altro ottimo diritto della rumena. Parità, fulminea risposta della Wozniacki. Out il diritto della Halep e altra palla break per la danese che però sbaglia la risposta. Ancora parità. Servizio esterno per la rumena e vantaggio per lei. Game più lungo del match. Ancora parità, la Halep sbaglia un passante non impossibile. Recupero clamoroso della danese che conquista un’altra palla break. Parità, chiude a rete comoda la Halep. Vantaggio per la Wozniacki, altro splendido rovescio vincente della danese. Annullata ancora dalla rumena con un ottimo diritto incrociato. Vantaggio per la Halep, out il rovescio lungo linea della danese. Game per la rumena.

1-1, Halep-Wozniacki riprende con la rumena al servizio.

30-0, rovescio vincente per la Wozniacki. 40-0, ancora un errore per la Halep. Game per la danese.

1-0 Halep, primo turno di servizio per la Wozniacki nel secondo set.

si comincia con la Halep al servizio. 30-0, rovescio vincente per la rumena. 40-0, ace per Simona. 40-15, risposta vincente per la Wozniacki. 40-30, altra risposta molto profonda per la danese. Game Halep.



SECONDO SET

1-0 Wozniacki, chiusura a rete con il diritto per la danese. 2-0 Wozniacki, diritto out della rumena dopo un prolungato scambio da fondo. 2-1 Wozniacki, ace benedetto da Occhio di Falco per la Halep. 4-1 Wozniacki, servizio vincente per la danese. 4-2 Wozniacki, diritto al volo vincente della Halep e cambio di campo. 5-2 Wozniacki, scambio durissimo vinto dalla danese. 6-2 Wozniacki, servizio e diritto vincente per la danese. Game e primo set per la danese che ha giocato un tie-break perfetto.

6-6, il primo set di Halep-Wozniacki si decide al tie-break. Comincia la danese alla battuta.

30-0, servizio vincente della rumena. 30-15, rovescio nettamente out della Halep. 40-15, errore di diritto della Wozniacki. 40-30, risposta di diritto vincente della danese. Game Halep.

6-5 Wozniacki, la Halep al servizio dopo il cambio di campo.

30-0, out il diritto della Halep. 40-0, servizio e comodo diritto a uscire nei presse della rete per Caroline. Game Wozniacki.

5-5, Halep-Wozniacki riprende con la danese al servizio.

30-0, ace per la Halep. 40-0, altro ace per la rumena. Game Halep, terzo game a zero sul proprio servizio per la nujmero uno del mondo.

5-4 Wozniacki, la Halep al servizio.

0-30, passante vincente della Halep. Wozniacki in difficoltà sul proprio servizio. 0-40, out il diritto della danese. 15-40, rovescio lungo linea out per la rumena. 30-40, primo ace del match per Caroline. Game Halep, lungo il chop di diritto della danese.

5-3 Wozniacki, la danese serve per conquistare il primo set.

30-0, ottimo passante in corsa della Halep. 30-15, diritto in rete della rumena. 30-30, brutto diritto out di Simona. 40-30, chiusura a rete della Halep dopo un ottimo approccio di diritto. Game Halep.

5-2 Wozniacki, la Halep al servizio per restare nel primo set.

30-15, spinge con il rovescio la Wozniacki e costringer all’errore l’avversaria. 40-15, scambio spettacolare vinto dalla danese in recupero. Game Wozniacki.

4-2 Wozniacki, la danese al servizio.

30-0, servizio e diritto vincente della Halep. 40-0, diritto vincente a uscire della rumena. Game Halep, perfetta in questo game di servizio.

4-1 Wozniacki, la Halep al servizio dopo il cambio di campo.

30-0, out il rovescio della Halep. 40-0, out il diritto della rumena, confermato da Occhio di Falco. 40-15, altro doppio fallo della danese. Game Wozniacki che ottiene il punto dopo uno scambio prolungato da fondo campo.

3-1 Wozniacki, la danese al servizio.

30-0, errore per la Wozniacki. 40-0, servizio vincente per la Halep. Game Halep.3-0 Wozniacki, dopo il cambio di campo servirà la Halep.15-30, diritto vincente della Halep. 30-30. servizio vincente della danese. 40-30., out un rovescio della Halep. Game Wozniacki, quasi perfetta fino ad ora.2-0 Wozniacki, la danese al servizio per confermare il break.15-40, Wozniacki in comando e due palle break per la danese. 30-40, si ferma sul nastro un diritto della Wozniacki. Game Wozniacki.

1-0 Wozniacki, la Halep al servizio.

Si comincia con la Wozniacki al servizio che tiene il game concedendo un solo punto all’avversaria.

PRIMO SET

Halep-Wozniacki, chi sarà la numero 1 del mondo? Posta in palio altissima a Melbourne, dove Simona Halep e Caroline Wozniack si giocano il primo titolo del Grande Slam e la prima posizione del ranking mondiale Wta. E’ la finale più giusta degli Australian Open, tra due giocatrici che attraversano un ottimo stato di forma. Sia la rumena che la danese hanno dovuto annullare dei match point per strada. La Halep ha lasciato due set fino ad ora, così come la Wozniacki. I precedenti parlano di un vantaggio della bionda danese per 4-2. Caroline ha vinto gli ultimi tre precedenti, compresa l’ultimo confronto alle Finals Wta lo scorso novembre a Singapore. Grande incertezza per un match che consegnerà la vetta della classifica mondiale alla vincitrice.

Halep-Wozniacki, finale delle prime volte

Entrambe sono state già al numero uno del mondo, ma nessuna delle due ha provato la gioia di vincere una prova del Grande Slam. Ulteriore ingrediente della finale femminile dell‘Australian Open sarà proprio questo. Halep-Wozniacki consegnerà il primo successo in un torneo major ad una delle due contendenti. Partita quindi che si presenta molto equilibrata. Leggermente favorita la danese, per la maggiore pesantezza dei colpi. Dall’altra parte delle rete la resistenza della rumena. Caroline contro Simona, il trono di Melbourne aspetta la sua regina.